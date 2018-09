huffingtonpost

: In Cile inaugurata la strada più spettacolare del mondo, tra le bellezze della Patagonia - HuffPostItalia : In Cile inaugurata la strada più spettacolare del mondo, tra le bellezze della Patagonia -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Connetterà 17 parchi nazionali, coprirà una superficie di 2,800 km, e si snoderà in un'area grande quasi quanto tre volte la Svizzera, caratterizzata da panorami mozzafiato. Sono questi i numerinuovadelle meraviglie,in, che permetterà ai turisti e ai viaggiatori di riempirsi gli occhi delle.Lasi chiama "n Route of Parks" o "Ruta De Los Parques de La": partirà dalla città di Puerto Montt, a sud del, e si estenderà fino a Capo Horn, considerato come il punto più meridionale del Sudamerica. Montagne, laghi, una straordinaria varietà di piante e animali: chi si avventurerà in questi luoghi non rimarrà certo deluso. Per partire informati è possibile consultare il sito dedicato alla "route", il quale sottolinea che la ...