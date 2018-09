In Borsa giù Atlantia e le banche

Borsa : Milano fiacca - giù Tim e Fca : ANSA, - Milano, 26 SET - Avvio di seduta fiacco per Piazza Affari alla vigilia della presentazione alle Camere della nota di aggiornamento del Def da parte del governo. Il Ftse Mib cede lo 0,27% ...

Al New York Stock Exchange : Farfetch : partenza positiva in Borsa. Ma il prezzo è giusto? : Più in generale, come osservano gli esperti, l'e-commerce è il sub-settore con i margini più bassi nel mondo delle Internet company. e.f.

Borsa : Milano chiude in rialzo - giù banche : Milano, 20 SET - La Borsa di Milano , +0,5%, archivia la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei spinti dall'andamento positivo di Wall Street. A Piazza Affari deboli le banche mentre ...

Rosso a Cristiano Ronaldo “ingiusto” : i bookmakers rimBorsano le quote : Cristiano Ronaldo è stato espulso dopo pochi minuti dall’esordio in Champions League con la nuova maglia della Juventus Il debutto in Champions con la Juventus si è interrotto bruscamente alla mezz’ora, dopo il contatto in area con Jeison Murillo. La prima espulsione europea di Cristiano Ronaldo non ha impedito ai bianconeri di vincere contro il Valencia, ma il cartellino Rosso al portoghese ha guastato la festa agli ...

Borsa : Milano giù prima di Wall Street : ANSA, - Milano, 19 SET - Piazza Affari si conferma in calo , Ftse Mib -0,4%, in attesa dell'avvio di Wall Street, con lo spread in rialzo a 235 punti secondo la piattaforma Bloomberg, a danno di Banco ...

Tesla : aperta indagine penale su tweet di Musk - giù in Borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : occhi sulla Bce - a meta' seduta Milano - -0 - 25% - incerta - giu' Saipem : ... che ha parlato dell'Italia come di un problema, sottolineando che il Paese ha bisogno di riformare la sua economia e ha auspicato che la legge di Bilancio sia "credibile a livello nominale" e ...

Borsa - Milano chiude in calo - giù Mediaset : ANSA, - Milano, 11 SET - Piazza Affari ha ridotto il calo in chiusura , Ftse Mib -0,31%, tra scambi vivaci per 1,9 miliardi, ma inferiori ai 2,5 della vigilia, con prese di beneficio dopo un rialzo ...

Borsa : Milano in forte rialzo - giù lo spread : Chiudono positive le principali piazze finanziarie europee: A tirare la volata Piazza Affari che mette a segno un forte rialzo, con un incremento del 2,30% spinta dai bancari. A incidere sull'...

Salvini contro i giudici e il crollo di Tesla in Borsa : DALL'ITALIA Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona in merito al caso della nave Diciotti. Il ministro ha aperto la busta giunta dal Tribunale di Palermo e ha letto le accuse in diretta Facebook. Salvini ha detto che “gli italiani sono perplessi. Io sono stato eletto, i giudici no”. Il

Tesla - Via tre dirigenti - giù il titolo in Borsa : La Tesla sta vivendo un momento difficile. Dopo il passo indietro sulla decisione della privatizzazione, la Casa americana registra infatti tre uscite importanti nel proprio organico, secondo le informazioni riportate da Bloomberg: il responsabile della contabilità, il capo del personale e quello delle relazioni esterne hanno deciso di non proseguire la loro collaborazione.Il titolo perde il 9%. Le tre figure coinvolte sono, ...

Borsa : Milano tiene con Tim - giù Pirelli : ANSA, - Milano, 7 SET - Primi scambi in territorio lievemente positivo per Piazza Affari, che di qualche frazione appare la Borsa europea migliore in avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1% con Tim ...