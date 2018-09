Ilva di Genova | il Mise convoca l' ex sindaco Doria anziché Bucci

Genova - Di Maio all’Ilva di Cornigliano : «Nessuno perderà il posto di lavoro» | : Il rappresentante del governo ha incontrato i sindacati e gli enti locali nello stabilimento. E ha garantito sul rispetto dell’accordo

Ilva di Genova - Di Maio : "Nessuno perderà il posto di lavoro" : Si è svolto oggi pomeriggio presso lo stabilimento dell'Ilva di Cornigliano il tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e i firmatari dell'accordo di programma siglato nel 2005 per garantire la continuità occupazionale per tutti i 1.474 dipendenti dello stabilimento di Genova.Al tavolo hanno partecipato lo stesso ministro Di Maio, le segreterie regionali e nazionali dei sindacati metalmeccanici, il viceministro ai ...

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì all’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...

Ilva di Genova - il lavoratore a Toti : “Senza convocazione scendiamo in piazza”. E lui : “Per voi ho la faccia da grillino?” : Una delegazione dei lavoratori Ilva si è presentata all’inaugurazione della nuova strada “Via delle Superba” per protestare ancora una volta contro la situazione di stallo per le trattative legate ai piani industriali degli stabilimenti. Chiedono venga rispettato l’accordo di programma, come firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che prevede continuità di occupazione e reddito dei 1.474 lavoratori dell’Ilva di Genova ...

Ilva - MISE convoca tavolo su accordo Genova : Teleborsa, - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo sull'accordo di Programma Cornigliano-Ilva, così come previsto nell'accordo sindacale sottoscritto al MISE lo scorso 6 ...

Ilva - referendum lavoratori : doppio sì Genova e Novi Ligure/ Ultime notizie - 90% favorevoli ad accordo Mittal : Ilva, referendum tra i lavoratori: doppio Sì da Genova e Novi Ligure con percentuali sopra il 90% tra i favorevoli all'accordo con Arcelor Mittal.