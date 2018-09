Ilva Cornigliano | ok cigs e lpu

Genova - Di Maio all' Ilva di Cornigliano per il tavolo sull'accordo di programma : Genova - Il tavolo sull' Accordo di programma dell'Ilva di Genova Cornigliano è cominciato. Presenti il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio , il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo ...

Genova - Di Maio all' Ilva di Cornigliano per discutere il futuro dell'acciaieria : Genova - Il ministro e vice-premier Luigi Di Maio è arrivato alle tre del pomeriggio nello stabilimento Ilva di Cornigliano , per la trattativa sul futuro dell'acciaieria genovese. Con lui ci saranno, ...

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano (2) : (AdnKronos) – Per l’utilizzo di tali strumenti e ad integrazione della Cigs, rilevano, “si è sempre utilizzata la società per Cornigliano, strumento operativo dell’accordo di programma per la riqualificazione del quartiere, con finanziamenti del Governo dedicati a tale scopo”. Per le suddette ragioni “le chiediamo di confermare tale strumento giuridicamente valido per Ilva di Genova Cornigliano, atto ...