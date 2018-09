“Ilary lo sa” E ora pure noi | Francesco Totti | ma davvero? La confessione

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 settembre 2018) È uscita l’autobiografia di, ‘Un Capitano’, edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Per l’occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre 2018, giorno tra l’altro del 42esimo compleanno della bandiera giallorossa) per mettere in vendita il libro di. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato fatto soltanto per l’ultimo volume del ciclo di Harry Potter.ha insistito molto: un modo per concedere una piccola precedenza ai tifosi della Roma. E sabato prossimo il ‘Pupone’ promuoverà la sua autobiografia nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Dopo l’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio, infatti, il marito di Ilary Blasi sarà ospite della Toffanin, con cui ripercorrerà i momenti salienti della vita sua ...