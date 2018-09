Il senso del metodo Bergoglio

Jennifer Lopez - lo show a Las Vegas raccoglie il consenso delle donne famose : Jennifer Lopez Chi lo dice che l'amicizia tra donne non sia possibile nel patinato mondo hollywoodiano? La foto che vedete qui sopra è la dimostrazione concreta che le donne più belle dello showbitz non sono tutte invidia e competizione, ma sono anzi capaci di supportarsi a vicenda ...

Ha ancora senso nell’era dell’ecommerce la vendita porta a porta? : Solidità ed efficienza tipicamente tedesche sono le parole chiave del successo di Vorwerk. I suoi prodotti hanno nomi noti al grande pubblico: l’aspirapolvere Folletto, il robot da cucina Bimby, ma anche altri frullatori ed elettrodomestici. Fondata nel 1883, l’azienda è operativa in 70 paesi, nel 2017 ha realizzato 2,9 miliardi di euro di fatturato, di cui 2,3 miliardi dalla vendita diretta. Un italiano su tre possiede un Folletto, ma ...

LORY DEL SANTO : “MIO FIGLIO LOREN SI È SUICIDATO”/ "Ho un solo senso di colpa" - ma è bufera sul GF Vip : LORY del SANTO “MIO FIGLIO LOREN si è SUICIDATO”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip. (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Lory del Santo parla del figlio Loren - morto suicida : "Ho un solo senso di colpa : l’ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene'" : "Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro". Lory del Santo ha deciso di non tenere più per sé il dolore e raccontare, in un'intervista rilasciata a Verissimo, il suo ...

Se la politica del consenso vince sulla politica dello sviluppo : Il governo intende il cambiamento come un salto indietro nel tempo e la giustizia sociale come un'omologazione verso il basso. Questa impostazione, se applicata ai saperi, alla conoscenza e alla cultura, rischia di creare un drammatico corto circuito, producendo un arretramento che saranno le future generazioni a dover pagare. Del resto, la maggioranza giallo-verde immagina l'impegno verso il Paese come una strategia permanente per conquistare ...

Ponte Morandi - i vigili del fuoco installano i sensori sui monconi del viadotto. Le immagini dell’operazione : I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per l’installazione dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del Ponte Morandi, a Genova. I dispositivi saranno più di 200 e rileveranno gli eventuali spostamenti di ciò che è rimasto del viadotto. L’obiettivo è quello di permettere agli sfollati di rientrare nelle proprie case per breve tempo e recuperare i propri beni. L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco ...

Salvini - Oliviero Toscani : “Le sue parole come scoregge - puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” : “Le parole di Salvini sono come scoregge, puzzano. Il suo Consenso in crescita? Gli italiano hanno sempre avuto bisogno di un duce, che fosse rosso, nero o verde. come i bambini con la mamma”. Sono le parole di Oliviero Toscani, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24. L'articolo Salvini, Oliviero Toscani: “Le sue parole come scoregge, puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” ...

Freak Chic presenta : Età del Consenso - nuovo album di Immanuel Casto : Immanuel Castoè stato il primo cantautore europeo a presentare in anteprima mondiale il video del suo singolo in collaborazione con il sito erotico più popolare al mondo: Pornhub. Foto: Ufficio ...

L’autunno delle tempeste e il senso dell’uomo che aspetta la furia della natura : In balia di Godot, l’attesa ci domina. “E noi?” si chiede Estragone mentre, sotto un alberello spennacchiato e in aperta campagna, attende con Vladimiro che si materializzi l’Eterno Assente. “Qual è la nostra parte in tutto questo?”. La nostra parte è produrlo: l’attesa è un tempo vuoto, contumace,

Breanna Stewart - la ‘Sally’ della WNBA : il basket che dà un nuovo senso ad una vita di molestie e sofferenza : Breanna Stewart è all’apice del basket femminile americano, dopo il titolo WNBA vinto con le Storm, ma il suo passato nasconde una triste storia, superata grazie all’amore per il basket: l’anello vinto, dona un nuovo senso a tutto Il mondo del basket americano è pieno di storie incredibili, scorci di vita passata a lottare contro grandi difficoltà economiche, a diventare grandi prima del dovuto a causa della morte di un genitore, a passare ...

Sondaggi - continua il testa a testa Lega-M5s : consenso del governo al 60% : Gli ultimi Sondaggi confermano la scalata della Lega e il testa a testa con il MoVimento 5 Stelle per aggiudicarsi il titolo di primo partito. Alto il consenso per il governo, con le due forze che insieme raggiungono il 60%. Positivo anche il giudizio degli elettori sulle politiche dell'esecutivo in tema di migranti.continua a leggere

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere