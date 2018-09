IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 28 settembre 2018

tvsoap

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Irene teme che le suore abbiano scambiato Ruben: Anticipazioni della puntata in onda alle ore 16.20 Puntata n. 1789 - Julieta ha paura di Prudencio

Il Segreto anticipazioni 28 settembre: Severo decide di partire: l'uomo vuole trovare Irene per chiederle spiegazioni… Mauricio intende lottare per Donna Francisca e così Nazaria tenta di fermarlo, ma invano. Tutti gli invitati alle nozze sono bloccati in chiesa. Gracia e Don Anselmo vengono portati in sagrestia, perché Gracia si sente male durante l'invasione; la Montenegro e Raimundo vengono invece condotti in un'altra stanza… Graciano Larraz permette a Don Anselmo di celebrare il matrimonio tra Julieta e Prudencio, poi ordina a tutti di fare ritorno alle proprie case ma obbliga Prudencio a seguirlo per redigere un dettagliato resoconto di ogni azione eseguita da lui e dai suoi uomini…