Il Segreto anticipazioni | cosa succederà entro la seconda parte di ottobre

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 28 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 28 settembre 2018: Severo decide di partire: l’uomo vuole trovare Irene per chiederle spiegazioni… Mauricio intende lottare per Donna Francisca e così Nazaria tenta di fermarlo, ma invano. Tutti gli invitati alle nozze sono bloccati in chiesa. Gracia e Don Anselmo vengono portati in sagrestia, perché Gracia si sente male durante l’invasione; la Montenegro e Raimundo vengono invece ...

Il Segreto anticipazioni 28 settembre 2018 : Larraz concede a Don Anselo di portare a termine la celebrazione del matrimonio tra Julieta e Prudencio, ora, ufficialmente marito e moglie.

Il Segreto anticipazioni 27 settembre 2018 : La sommossa organizzata dai braccianti ferma il matrimonio tra Prudencio e Julieta mentre Irene fugge da Puente Viejo, lasciando solo un banale biglietto di scuse.

Il Segreto anticipazioni : SAUL vuole costituirsi - ecco perché : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, Julieta Uriarte (Claudia Galan) verrà arrestata con l’accusa di avere ucciso il padre Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido); se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto inizierà quando Prudencio Ortega (Josè Milan), stanco dei continui rifiuti della moglie di fare l’amore con lui, cercherà di violentare la Uriarte: quest’ultima, oltre ad aggredirlo con un colpo di posacenere in testa, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 27 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 27 settembre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini interrompono le nozze di Prudencio e Julieta e irrompono in chiesa armati. I rivoltosi hanno deciso di ribellarsi e di conseguenza attaccano la caserma e il municipio. Carmelo non ha più alcun potere… Fe si impaurisce per via dei ribelli e si rinchiude nella sua bottega insieme ad Adela… Adela raggiunge suo marito Carmelo e così Fe capisce ...

Anticipazioni Il Segreto/ Puntata serale 26 settembre : grossi problemi in arrivo per Francisca : Il Segreto, Anticipazioni Puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:51:00 GMT)

ANTICIPAZIONI IL Segreto/ Puntata serale 26 settembre : Julieta a un bivio - Prudencio o Saul? : Il SEGRETO, ANTICIPAZIONI Puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni 27 settembre 2018 : La sommossa organizzata dai braccianti ferma il matrimonio tra Prudencio e Julieta mentre Irene fugge da Puente Viejo, lasciando solo un banale biglietto di scuse.

Il Segreto anticipazioni 26 settembre 2018 : Francisca accoglie in casa Julieta mentre Larraz dà disposizioni ai suoi per organizzare la sommossa.

Il Segreto anticipazioni 26 settembre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Gli episodi de Il Segreto in onda stasera su Rete 4 verranno replicati su Canale 5 rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 1-6 ottobre 2018 : condanna alla fucilazione per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: il dramma di Francisca! Carmelito è vivo! Julieta rischia di essere violentata! Anticipazioni Il Segreto: Prudencio pretende un “rapporto” da Julieta. Francisca viene condannata alla pena capitale! Irene fa una sconcertante scoperta! Dos Caras, l’assassino di Mariana, fa il suo ingresso a Puente Viejo! E rivela qualcosa di molto importante… El ...

Il Segreto anticipazioni : ALFONSO ed EMILIA rischiano la fucilazione!!! : A Il Segreto continueranno i momenti di tensione causati dal generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva): convinto che EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) abbiano aiutato Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) – l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz) – a fuggire dalla Spagna, il funzionario dell’esercito non esiterà a creare problemi ai due locandieri e, proprio per questo, li farà ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale : le nozze di Prudencio e Julieta : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : la camicia insanguinata di Saul riemerge dalle acque del fiume : La morte di Saul ne Il Segreto e l'alone di mistero che la avvolge sara' il tema principale delle prossime puntate della soap opera. A sparare al giovane Ortega sara' Prudencio che, nonostante abbia promesso a Julieta di salvare dalla garrota il suo amato, preferira' eliminarlo definitivamente. Il corpo di Saul verra' inghiottito dalle acque del fiume, scomparendo nel nulla. Prudencio fara' ritorno a Puente Viejo fingendosi preoccupato per ...