Il Sassuolo torna a sognare in grande | vince ancora ed è terzo

Juve- Sassuolo : Dybala torna titolare : ANSA, - TORINO, 16 SET - Dybala in campo dal 1' in Juventus-Sassuolo. Allegri prova il 4-3-3 con Cristiano Ronaldo e l'argentino insieme al confermatissimo Mandzukic. Il numero 10 bianconero torna ...

Sassuolo - Boateng : 'Sono tornato in Italia per la famiglia e… la pasta' : Due gol nelle prime tre partite di campionato, prestazioni più che convincenti e un ruolo da leader riconosciuto. Per Kevin-Prince Boateng è iniziata una nuova vita con il Sassuolo . Protagonista ...

Juventus - Ronaldo torna alla Continassa : ricominciano gli allenamenti in attesa di Sassuolo e Valencia : La Juventus ricomincia a lavorare per preparare le prossime partite contro Sassuolo e Valencia. Oggi sono tornati alla Continassa alcuni dei calciatori impegnati con le proprie Nazionali come Perin, Bonucci, Chiellini e Bentancur, i quali hanno svolto lavoro di scarico. Allenamento normale per coloro che invece sono rimasti a Torino: tra questi anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver rinunciato alla chiamata della Nazionale, si è concesso ...