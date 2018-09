Il ritorno alla normalità | presto in Cdm la riduzione a 2 anni del mandato vertici

Dal calcio alla politica e ritorno - ma con uno scranno al Senato : Galliani nuovo ad del Monza : Dal calcio alla politica, e poi ancora al calcio mantenendo un piede, o meglio uno scranno, in politica. Il Senatore di Forza Italia Adriano Gallianiè a un passo dal diventare amministratore delegato del Monza. Il manager 'prestato alla politica',

F1 – Giovinazzi alla Sauber - la gioia di Angelo Sticchi Damiani : “finalmente il ritorno di un italiano! Grazie Ferrari” : Angelo Sticchi Damiani commenta il ritorno di un pilota italiano in F1: il presidente dell’Aci reagisce così alla notizia di Giovinazzi alla Sauber “Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva Aci ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per arrivare a questa ...

E’ davvero possibile un ritorno alla lira? E a quali costi? : E’ diventato il sogno proibito di molti italiani: uscire dall’euro per sfuggire all’impoverimento di questi ultimi anni. Ma è davvero possibile un ritorno alla lira? E a quali costi? Il giornalista Sergio Rizzo, ospite di Corrado Augias nella puntata di Quante Storie in onda lunedì 24 settembre alle 12.45 su Rai3, disegna uno scenario fantapolitico nel quale l’avversione alla moneta unica, e più in generale ...

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

SpaceX - gli artisti-astronauti e il ritorno alla Luna : che cosa sappiamo finora : Il 42enne giapponese che ora tutto il mondo conosce come primo acquirente di un biglietto per un giro attorno alla Luna, ha citato una frase storica del Presidente Kennedy :'We choose to go to the ...

Alda D'Eusanio - la rivincita : esilio finito - il ritorno alla grande in tv - dove e quando : La mitica conduttrice Rai di Al posto tuo, dopo un lungo ritiro dalla televisione, torna alla grande. Alda D'Eusanio sarà la padrona di casa del contenitore pomeridiano di Tv8, Vite da Copertina. Lo ...

BARBARA D'URSO E ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? / Il ritorno in tv la obbligherà alla confessione : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? La conduttrice svela al settimanale DiPiù: "Non molla, continua a corteggiarmi". Poi parla delle vacanze con l'ex Mauro Berardi(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 00:02:00 GMT)

Verratti - ritorno in grande stile : da Parigi arrivano “messaggi” a Mancini ed alla Champions League! : Marco Verratti vuole Nazionale e Champions League in questa annata che si prospetta ricca di impegni per il centrocampista del Psg Marco Verratti è tornato. Ieri sera è stato schierato da titolare dal tecnico del Psg Tuchel, nella vittoria dei Parigini sul Saint-Etienne. Il centrocampista azzurro ha messo a segno un assist che ha aperto le danze in favore del Psg. Adesso Verratti vuole tornare in Nazionale per dare una mano a Mancini nella ...

Il calciomercato oggi – Scambio Milan-Cagliari - il ritorno alla Juve e la strategia del Torino : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più il ritorno il campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo attesa per il Milan che dovrà confermarsi dopo il successo casalingo contro la Roma, di fronte il Cagliari in una trasferta che può essere considerata insidiosa. La dirigenza rossonera pensa anche al mercato ed alle strategie di mercato per gennaio, pronto l’assalto per il centrocampista Nicolò ...

Nuova BMW Z4 - ritorno alle origini e alla capote in tela : Per sapere tutto sulla Nuova BMW Z4 bisognerà aspettare il prossimo Salone di Parigi in programma a inizio a ottobre, ma intanto la Casa bavarese ha presentato la Z4 M40i First Edition, snocciolando le informazioni che bastano a farci capire di che pasta sia fatta l’auto. Ma prima di parlare della Nuova spider dell’Elica bisogna fare una premessa riguardo alla sua genesi. Quella svelata al Concorso di Eleganza di Pebble Beach è la ...

Come impostare i giorni per il ritorno alla vecchia versione di Windows : Se abbiamo installato Windows 10 su un sistema su cui era già presente una versione precedente dell'OS, la politica di Microsoft prevede la concessione di un "periodo di grazia" in cui è possibile effettuare il rollback " tornando al vecchio Windows perché quello nuovo non fa proprio per noi, in sostanza. ...

NETFLIX E IL CINEMA - SCOPPIA LA POLEMICA/ Caso Venezia 75 - Alfonso Cuarón : "È il ritorno alla diversità" : NETFLIX e il CINEMA, SCOPPIA la POLEMICA. Ultime notizie Venezia 75, esercenti all'attacco dopo la vittoria di Roma: Alberto Barbera, "no alla nostalgia"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:55:00 GMT)

MotoGp - dalla caduta di Lorenzo al suo possibile ritorno in Ducati : le parole di Gigi Dall’Igna a riguardo : dalla caduta di Lorenzo al futuro del suo team: le impressioni del Direttore Generale della Ducati Corse Gigi Dall’Igna Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc ...

Colpaccio in tv - a due anni dalla morte di Anna Marchesini : il clamoroso ritorno di Solenghi e Lopez : A due anni dalla morte di Anna Marchesini, nel luglio del 2016, tornano in tv i suoi due ex compagni del mitico Trio: Tullio Solenghi e Massimo Lopez . I due attori saranno i presidenti della giuria ...