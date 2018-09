Il racconto della 23enne che ha visto morire il playboy Maurizio Zanfanti | Eravamo

Una bufala le banane con virus AIDS? Vecchia conoscenza il racconto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

Rapina in villa - il racconto della donna mutilata : 'Pensavo di morire - non provo rabbia' : Tutto come in un film, un film in cui ti meravigli che stia capitando proprio a te e non sai cosa fare: Ricoverata all'unita' coronarica dell'ospedale Renzetti di Lanciano, Niva Bazzan, 70 anni, ha la forza di raccontare all'inviato del Corriere della Sera cosa ha vissuto la notte tra sabato e domenica scorsi. Quattro Rapinatori incappucciati e ben vestiti, hanno fatto irruzione nella sua villa a Lanciano in provincia di Chieti, mentre sia lei ...

Lanciano - terrore durante una rapina : dall'ospedale il racconto della vittima (VIDEO) : Carlo Martelli, un medico di 69 anni, nel tardo pomeriggio di sabato è stato aggredito insieme alla moglie Niva Bazzan e al figlio disabile da un gruppo di quattro banditi. Un'aggressione efferata quella della banda che, considerata la resistenza posta dalla famiglia, ha tagliato il lobo della signora Niva per convincere il signor Carlo, il chirurgo fondatore dell'associazione per disabili Anfass, a 'sganciare' il bottino. I quattro hanno ...

JIMMY BENNETT A NON È L'ARENA/ Il racconto della violenza : "Asia mi ha spinto sul letto e…" : JIMMY BENNETT sta per rilasciare importanti dichiarazioni in esclusiva mondiale. L'attore che ha accusato Asia Argento sarà ospite della puntata di Non è L'ARENA(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:27:00 GMT)

"Lo ha accoltellato sulla schiena mentre gattonava" : il racconto della madre del bimbo di un anno ucciso dal padre : Avrebbe tentato di gettarsi da una delle passerelle del tribunale di Firenze, Niccolò Patriarchi il 34enne arrestato a Scaperia , Firenze, dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il figlio di un ...

"Gorbaciov doveva morire a Berlino. Così l'ho salvato". Il racconto della spia inglese : A volte basta un attimo per cambiare la storia. Così come, in un attimo, si può decidere la vita o la morte di una persona. In questo caso non di una qualsiasi, bensì del leader sovietico Michail Gorbaciov. Sarebbe dovuto morire nell'89 a Berlino Est, ucciso da terroristi della Raf (gruppo terrorista tedesco di estrema sinistra), armati dai più alti vertici del KGB, ostili alla linea riformista di Gorbaciov. A ...

Costantino Della Gherardesca : «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) : La «crisi del settimo anno», quella che secondo un detto popolare colpirebbe le relazioni più durature, Costantino Della Gherardesca non L'articolo Costantino Della Gherardesca: «Vi racconto il nuovo Pechino Express» In onda da Giovedì 20 Settembre su Rai due (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Galli della Loggia - l’identità italiana e la politica trasformata in un racconto di Voltaire : A leggere i giornali in questi mesi si direbbe che la politica italiana sia sotto l’influenza della scuola di Pangloss, il personaggio col quale Voltaire si fece beffe della scuola leibniziana. Nel Candido il Dottor Pangloss è spettatore di mostruose nefandezze, di cui egli stesso è vittima, e tuttavia resta convinto che ciò che accade, accade per una ragione; poiché non è mai insensato, non ha senso correggerlo: va accettato. Oggi la scuola ...

Costantino della Gherardesca : "Vi racconto Pechino Express 7" : C'è un genere televisivo che ti piacerebbe sperimentare? Quello che mi piace della televisione, è soprattutto raccontare il mondo. Ma la mia perversione in futuro sarebbe di riproporre il varietà ...

De Vrij ed il racconto di Lazio-Inter - la gara della discordia : 'non ho favorito i nerazzurri' : ... difensore dell'Inter da poche settimane, ha parlato al Corriere dello sport del suo passaggio estivo in nerazzurro, arrivando dalla Lazio. Il calciatore olandese è stato al centro di mille ...

Favola Leicester 2016 - il racconto della festa a casa Vardy : Il video di quella festa a casa Vardy diventò virale in poche ore. Leicester incredibilmente campione d'Inghilterra davanti alla tv, era la stagione 2015-2016 ma solo a pensarci vengono ancora i ...