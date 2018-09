Il playboy ' Zanza' morto mentre faceva sesso La 23enne | ' Ecco cosa è successo quella

Zanza - il playboy di Rimini è morto/ Ultime notizie - Maurizio Zanfanti - gli ultimi minuti di vita : Rimini, Zanza è morto: addio al re dei vitelloni. Ultime notizie, appartato con una 23enne, poi il malore. Maurizio Zanfanti aveva 63 anni, ed era famosissimo in Riviera(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Addio a Zanza - la 23enne racconta l’ultima notte d’amore del re dei playboy romagnoli : "Stava bene, io mi stavo rivestendo e ad un certo punto ha smesso di respirare, ho chiamato i soccorsi e poi gli ho tenuto la mano", così la 23enne che era con lui ha raccontato gli ultimi minuti di vita di Zanza, il playboy riminese Maurizio Zanfantisi morto nelle scorse ore a 63 anni dopo l'ultima notte d'amore in macchina.Continua a leggere

