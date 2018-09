Il mistero dei 70 banchieri «uccisi» dalla crisi

Fortnite e il mistero del cubo gigante : il cubo disegna la settima runa - confermate le teorie dei fan? : Ormai da qualche settimana stiamo trattando il mistero del cubo gigante di Fortnite, che anticipa l'arrivo della Stagione 6 del Battle Royale firmato da Epic Games.Qualche giorno fa vi avevamo parlato della teoria secondo la quale il cubo posiziona le sue rune sul terreno secondo una logica ben precisa, disegnano sulla grande isola di Fortnite la forma gigantesca di un cubo. Unendo con delle linee le posizioni delle rune incise fino a quel ...

[L'inchiesta esclusiva] Il mistero della manutenzione sul ponte Morandi e il progetto milionario pagato con l'aumento dei pedaggi : Fu eseguita la corretta manutenzione ordinaria sulla pila 9 che provocò il crollo del ponte Morandi? E' questo uno dei nodi centrali della vicenda. Emerge sempre più con chiarezza che il cedimento ...

mistero su presunta “nube tossica” in Crimea : “Iniziata l’evacuazione di emergenza dei bambini. Domande senza risposte” : Mistero su una presunta “nube tossica” in Crimea: tante le testimonianze ma poche le prove “schiaccianti”. Una radio autorevole e controllata da Gazprom Media, “Eco di Mosca” sul suo sito web ha pubblicato la nota di un blogger dal titolo “In Crimea è iniziata l’evacuazione di emergenza dei bambini. Domande senza risposte“: l’articolo sostiene che nel nord della penisola sul mar Nero è ...

Il mistero dei teschi nei pacchi postali : 3 casi in pochi giorni : Due teschi contenuti in altrettanti pacchi, un altro ritrovamento identico nei giorni precedenti e un mistero che avvolge Ups, su cui solo le indagini della polizia potranno far luce.Erano circa le 17 dello scorso giovedì pomeriggio, quando al 112 è arrivata la segnalazione della presenza di "resti umani" rinvenuti all'interno di un pacco in partenza dalla sede di Milano della società di spedizioni Ups. Quando ha passato il pacco ai raggi x, ...

Il mistero dei bambini ad energia solare- L’enigma che interroga la scienza : Il mistero dei bambini ad energia solare- L’enigma che interroga la scienza Si tratta di una storia bizzarra che arriva dal Pakistan. Tre fratellini cadono in catalessi al tramonto e si “risvegliano” quando rispunta il sole. La vicenda è diventata oggetto di studio per la comunità medica. Per questa strana sindrome i media locali li hanno già battezzati “solar kids” (bambini del sole) . I bimbi Shoaib, Rashid e ...

Manuela Bailo : il mistero dei messaggi Whatsapp : Il corpo di Manuela Bailo è stato ritrovato dopo la confessione dell’ex amante. Fabrizio Pasini è tornato nella serata di domenica dalla

Il mistero dei bambini ad energia solare- L’enigma che interroga la scienza : Il mistero dei bambini ad energia solare- L’enigma che interroga la scienza Si tratta di una storia bizzarra che arriva dal Pakistan. Tre fratellini cadono in catalessi al tramonto e si “risvegliano” quando rispunta il sole. La vicenda è diventata oggetto di studio per la comunità medica. Per questa strana sindrome i media locali li hanno già battezzati “solar kids” (bambini del sole) . I bimbi Shoaib, Rashid e ...

Il mistero dei Rogue Planet - gli impostori astrofisici che per la scienza sono un enigma : Conosciamo più di 3800 pianeti extrasolari e sappiamo che una dozzina di questi è orfano perché riveliamo un pianeta che si muove nello spazio interstellare senza orbitare intorno a nessuna stella. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 agosto : Renzi d’Arabia : il mistero buffo dei Rolex scomparsi per 1 anno : I Rolex d’Arabia sono spariti da Palazzo Chigi per un anno Nel 2015 la rissa tra gli uomini della scorta di Renzi per contendersi gli omaggi ricevuti a Ryad. Li hanno riconsegnati solo dopo le dimissioni da premier a fine 2016 di Thomas Mackinson e Carlo Tecce In fondo a sinistra di Marco Travaglio Chi riesce a seguire le cronache sulle mosse di quel che resta del centrosinistra, e a rimanere sveglio, non può non domandarsi: ma questi ...

Il mistero dell’Isola dei Maiali : scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di Pinguini Reali : E’ un grande mistero la scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei Maiali, che era la più grande colonia di Pinguini Reali del mondo con due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i Pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare ...

Il mistero dei pinguini reali scomparsi. 'Perso l 88 della colonia dagli anni Ottanta' : Si stima che quasi un terzo dei pinguini reali del mondo siano scomparsi finora e una delle motivazioni è il cambiamento climatico, con conseguente modifica dei terreni e scioglimento dei ghiacci, '...

Il magico mistero dei pentolini : Mi sono chiesto molte volte dove nasca la mia ossessione per il cibo, che va molto al di là del consumo di alta gastronomia, un vortice di sentimento caldo per la manipolazione degli ingredienti, la creazione di qualcosa di nuovo da una materia preesistente e che nutra e conforti. Certo il fatto che mio padre sia un grande cuoco amatoriale e che il suo esempio sia stato sempre davanti a me è un indizio molto forte, come pure la mia sicilianità ...

'Ndrangheta - risolto il mistero di Deiana : il corpo sotto una colata di cemento : Per la sua morte, un regolamento di conti nel mondo del traffico di droga all'interno di una famiglia di 'Ndrangheta, la Squadra mobile milanese ha arrestato un 47enne, L.S., l'unico inquilino del ...

Antonio Deiana - cadavere murato in cantina a Cinisello/ Video - mistero ‘ndrangheta risolto dopo 6 anni : Sparito nel nulla 6 anni fa, Antonio Deiana ritrovato. Ultime notizie: sepolto in una cantina di Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese. Ecco come è andata la vicenda(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:49:00 GMT)