Il Milan non va oltre il pari | 1 a 1 a Empoli

Empoli-Milan - DAZN non si vede : tifosi rossoneri furiosi : Empoli-Milan, DAZN non si vede. Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato, in campo i rossoneri che sono passati in vantaggio con un gol di Biglia. Nel frattempo tifosi rossoneri furiosi sui social, la partita non si vede su DAZN, già tante emozioni durante il match che però gli appassionati non hanno potuto seguire. Tantissimi i messaggi di protesta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Milano - morti per amianto alla Scala : ex sindaci non rispondono in aula / FOTO : Milano, 27 settembre 2018 - Non hanno risposto alle domande del giudice i tre ex sindaci di Milano Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e Giampiero Borghini , chiamati a testimoniare dal pm Maurizio ...

Milan - André Silva rinato : in Liga è l’attuale capocannoniere : L’annata poco felice ha indotto il Milan a mandarlo via, ma oggi probabilmente dalle parti di Milanello aleggerà lo spettro di qualche rimpianto, soprattutto adesso che Gonzalo Higuain è out per infortunio: per André Silva sono state sufficienti sole 6 gare per conquistare la vetta della classifica cannonieri della Liga. L’inizio di stagione in Andalusia dimostra che l’attaccante lusitano è rinato. In questo senso i ...

Siviglia - André Silva fa due gol al Real Madrid ed è capocannoniere : al Milan si mangiano le mani : I momenti bui al Milan sembrano essere un ricordo lontano per André Silva che, nella partita contro il Real Madrid di ieri, mercoledì 26 settembre, è riuscito a rifilare alla squadra di Lopetegui due ...

Montezemolo boccia la Milano insicura di Sala : "Non mando mia figlia in stazione di sera" : Milano è sicura oppure no? A valuta gli ultimi casi di cronaca verrebbe da dire che la 'cura Sala' non ha aiutato gli abitanti della città meneghina a vivere tranquilli e beati. L'ultimo caso ha richiesto lo sforzo della compagnia dei carabinieri di ...

Empoli-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato : Un cambio di programma rispetto all'elenco dei convocati già ufficialmente diramato: Gonzalo Higuain , infatti, non farà parte della spedizione rossonera che affronterà la trasferta di Empoli, ...

Milan - Higuain non convocato. Gattuso : 'Ha un problema al flessore' : MilanO - ' Ha un piccolo problema '. Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan annuncia il problema fisico di Gonzalo Higuain, che salterà la sfida del Castellani. ' L'abbiamo ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA EMPOLI-Milan/ Ultime notizie - problema al flessore per il Pipità : non sarà convocato : INFORTUNIO HIGUAIN, SALTA EMPOLI-MILAN? Ultime notizie, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso conferma: "Un piccolo problema", si scalda Patrick Cutrone(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Il Milan oggi non ha più debiti finanziari : Milan in evoluzione sul fronte societario. E’ imminente il ritorno in casa rossonera di Umberto Gandini. Il manager è pronto

Milano non si allontana dalla parità insieme all'Europa : Continua sull'onda della debolezza la performance delle principali Borse del Vecchio Continente con Piazza Affari che si allinea e scivola sotto i livelli della vigilia . I riflettori sono puntati ...

Milan – Cafu dice la sua sulla rosa di Gattuso : “Higuain da solo non basta per puntare in alto” : Cafu invoglia il Milan a fare meglio, l’ex calciatore rossonero commenta la squadra di Gattuso dopo cinque giornate di campionato Dopo le prime cinque giornate di campionato, il Milan ha cinque punti ed alterna a prestazioni buone, match in cui il gioco stenta ad ingranare. A parlare della squadra rossonera, dalla scorsa stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ex calciatore Milanista Cafu. “Il Milan deve crescere, ...

Fox Circus - a Milano 52 ore di intrattenimento live non-stop : Dal 30 novembre al 2 dicembre Milano arriva il Fox Circus, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan, l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie tv di Fox. Esperienze immersive e interattive, incontri, panel a tema con ospiti italiani e internazionali, première e maratone delle serie tv più amate, ma anche concerti e dj set senza dimenticare le attività pensate per ...

Non solo il Fifa Best player - c’è anche l’11 dei “Worst player” : Juventus e Milan protagonisti in negativo : L’11 dei “Worst player” vede al proprio interno diversi calciatori di Juventus e Milan, non proprio distintisi nella scorsa stagione Luka Modric ha vinto il Fifa Best player, ma nel frattempo è stata stilata anche la classifica dei peggiori della stagione che si sta concludendo. Il Worst 11 stilato da Marca vede in formazione diversi calciatori collegati a Juventus e Milan. Bonucci ad esempio, bianconero in questa ...