Il messaggio della Notte dei Ricercatori Neuromed | il futuro dell' Europa passa attraverso

Dl Salvini - soldi dei diritti tv legati alla certificazione dei bilanci : il messaggio della politica al mondo del calcio : Giancarlo Giorgetti lo aveva promesso: “Il calcio ogni estate offre uno spettacolo indecoroso: se non è in grado di normarsi da solo, ci penserà il legislatore”. Detto, fatto. Il primo intervento è già arrivato, anticipato nel decreto sicurezza che porta il nome di Matteo Salvini, senza nemmeno aspettare la manovra: una stretta sui controlli delle società di Serie A e Serie B, che in futuro dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla ...

Messaggio Medjugorje 25 settembre 2018 : grande attesa per il messaggio della madre celeste : ... luogo di culto e di pellegrinaggio dal 24 giugno 1981 , quando avvenne la prima apparizione, , migliaia di pellegrini attendono il messaggio della madre celeste, che offrirà al mondo intero , le sue ...

Il messaggio d’amore (e di coraggio) della Ventura per Lory Del Santo : Simona Ventura dedica un messaggio pieno di speranza e amore a Lory Del Santo, dopo la confessione sulla morte di suo figlio. La showgirl di Verona ha raccontato a Verissimo di aver perso Loren un mese fa. Il ragazzo, che da tempo viveva a Miami, si è suicidato a causa di una malattia cerebrale, lasciando nella disperazione sua madre. Già nel 1991 Lory Del Santo aveva perso il primogenito Conor Clapton, caduto dal 53esimo piano di un grattacielo ...

Negramaro - come sta il chitarrista Lele? Il messaggio della moglie : Lele Spedicato in coma farmacologico: arriva il messaggio commovente della moglie Dopo quasi una settimana dal giorno in cui Lele Spedicato è stato colpito improvvisamente da emorragia cerebrale, ecco che arriva il commovente messaggio della moglie. Su Instagram, l’attrice Clio Evans ha, infatti, postato un meraviglioso scatto in cui, in compagnia di Lele, si guardano […] L'articolo Negramaro, come sta il chitarrista Lele? Il ...

«Lele vi abbraccerebbe tutti». Il messaggio commovente della moglie del chitarrista dei Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaro«Grazie ad amici vicini e lontani a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. ...

Lele Spedicato - struggente messaggio d'amore della compagna Clio : 'Forza amore mio' : Clio Evans , compagna di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, condivide con i fan un messaggio d'amore per lui. 'Già due volte, per esperienze personali, la ...

Negramaro - Lele Spedicato in coma farmacologico : il messaggio della band : Come sta il chitarrista dei Negramaro: l’intera band scrive un messaggio d’affetto per Lele Dopo essere stato colto da improvviso e inatteso malore, il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato sembra versare in condizioni ancora non del tutto tranquille. E’ proprio la sua band, sul profilo ufficiale Instagram, a scrivere e a ringraziare tutti i fan […] L'articolo Negramaro, Lele Spedicato in coma farmacologico: il ...

messaggio da brividi della Fiorentina : “Astori sempre con noi” : Un’immagine della fascia da capitano dedicata a Davide Astori, alzata al cielo, e il Messaggio ‘sempre con noi’. E’ il tweet con cui la Fiorentina ha voluto commentare la deroga concessa dalla Lega di Serie A riunita in assemblea. In questo modo, nel prosieguo di questa stagione in cui era entrata in vigore la norma delle fasce uguali per tutti i club della massima serie, German Pezzella (o altri giocatori in sua ...

F1 – Leclerc alla Ferrari dal 2019 - il messaggio della fidanzata Giada : “fiera di te che hai le qualità di un vero campione!” : Le parole di Giada, la fidanzata di Charles Leclerc, dopo l’annuncio dell’ingaggio del monegasco in Ferrari dalla prossima stagione Giornata di importanti annunci in casa Ferrari: dopo la comunicazione della fine del rapporto con Kimi Raikkonen, che terminerà con la conclusione della stagione 2018 di F1, il team di Maranello ha annunciato l’ingaggio di Charles Leclerc, che dal prossimo anno sarà compagno di squadra di ...

'L amore aiuta a sconfiggere la malattia'. Il messaggio di speranza della reporter che lotta contro il tumore : ASOLA, MANTOVA, - 'Non fatevi abbattere, l'amore aiuta a combattere la malattia. L'affetto delle persone care vale già metà guarigione'. Antonella Goldoni è una giornalista della Gazzetta di Mantova ...

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri a L'Aquila; il messaggio del sindaco : L'Aquila - “La città saluta il capitano Francesco Nacca, dal 2015 alla guida del Comando della Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila e che da ieri ha preso servizio nella città di Trani. Ho avuto modo di conoscere e approfondire la sua conoscenza, apprezzandone la grande preparazione e le profonde qualità umane. Gli giungano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, che affronterà con la dedizione e la ...

NBA – Il triste messaggio social di DeRozan - torna lo spettro della depressione : “quelle notti senza sonno…” [FOTO] : DeMar DeRozan preoccupa i fan con una storia su Instagram: il messaggio cupo fa pensare al ritorno della depressione L’addio shock da Toronto, città che sentiva sua, franchigia della quale era il leader indiscusso ma la quale società ha preferito scambiarlo per arrivare a Kawhi Leonard. Il trasferimento ‘obbligato’ a San Antonio, una nuova vita a cui adattarsi con il morale sotto i tacchi. DeMar DeRozan non ha mai ...

Giovane musicista muore in un incidente. L'ultimo messaggio della fidanzata - mai visualizzato : Federico Soffientini, un musicista laureato al conservatorio 'Giuseppe Verdi', è morto ieri notte in un tragico incidente in val Brembana sulla statale 470. Il Giovane, 26enne, viaggiava a bordo della ...

Giovane musicista milanese muore in un incidente. L'ultimo messaggio della fidanzata - mai visualizzato : Federico Soffientini, un musicista laureato al conservatorio 'Giuseppe Verdi', è morto ieri notte in un tragico incidente in val Brembana sulla statale 470. Il Giovane, 26enne, viaggiava a bordo della ...