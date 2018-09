Il governo tratta sul Def | “La bozza che circola è ampiamente superata” 

governo-Coni - trattativa per rivoluzionare la giustizia sportiva : La giustizia sportiva può presto cambiare volto: sono infatti in atto trattative tra il Governo e il Coni per una nuova riforma. L'articolo Governo-Coni, trattativa per rivoluzionare la giustizia sportiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Decreto Genova - il governo tratta con l'Ue sulla formula per togliere la concessione : I contatti tra governo e Commissione europea starebbero andando avanti perché la volontà politica è quella di tentare, fino all'ultimo, di trovare una formula che consenta di estromettere Autostrade ...

Bando periferie - l'Anci rompe le trattative con il governo. Campobasso e Isernia con il fiato sospeso : ... crea non poche preoccupazioni a Campobasso e Isernia: 28 i milioni di euro destinati al Molise e al recupero dei due capoluoghi, con nuovi posti di lavoro e una importante spinta all'economia ...

Il governo va al contrattacco di Draghi : "Si è procurato poteri non previsti..." : Roma - "Draghi si è procurato dei poteri che non avevamo previsto. Fa interventi sui cambi di cui sappiamo molto poco. La mia proposta è che questi poteri vengano messi nello statuto in modo che poteri e responsabilità coincidano". La polemica contro il presidente della Bce è del ministro degli Affari europei Paolo Savona e arriva dopo l'attacco di Draghi al governo.In un giorno difficile per l'Italia sul fronte delle finanze pubbliche, con un ...

Da nemici a compagni di governo : i gialloverdi trattano pure in tribunale : Accetto e faccio critica politica - concluse Salvini -, ma secondo me non bisogna eccedere e in questo caso si è ecceduto'. Nella stessa occasione Buffagni aveva invocato l'insindacabilità dei ...

governo - il sottosegretario Buffagni M5S a processo per una querela di Salvini ma ora i due trattano : Da avversari politici si sono trovati uno contro l'altro in un'aula di Tribunale a Milano . Ma ora che fanno parte dello stesso Governo, il ministro dell'Interno della Lega Matteo Salvini, come parte ...

Salvini querelò Buffagni (M5S) per diffamazione. Da colleghi di governo ora trattano : Tra i due sono volate parole grosse, con tanto di querela per diffamazione. Ora, però, entrambi fanno parte del governo e, in un certo modo, cercano di mettersi d'accordo per superare le vecchie incomprensioni. Stiamo parlando di Matteo Salvini e di Stefano Buffagni, vicepremier e ministro dell'Interno il primo, sottosegretario agli Affari regionali il secondo. Tra i due sono "in corso trattative" nell"ambito del processo milanese in cui il ...

Riforma pensioni - per il 2019 il governo studia la “quota 100 light” : ecco di cosa si tratta : La Lega punta all'introduzione di una Riforma pensionistica basata sulla cosiddetta "quota 100" light, ovvero di consentire ai contribuenti di poter andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi versati raggiunge almeno il numero 100. Nella versione "morbida", l'esecutivo potrebbe prevedere un'età minima pensionabile pari a 64 anni.Continua a leggere

UK : governo in trattative per mantenere Carney alla guida della Bank of England - BBC - : Il ministero del Tesoro inglese e la Bank of England, BoE, stanno discutendo la possibilità di estendere l'incarico dell'attuale governatore della banca d'Inghilterra, Mark Carney, oltre la scadenza ...

Def - nel governo la trattativa : Si intensifica la pressione di M5S e Lega per indicare attorno all’1,8% l’indebitamento netto della Pa (il deficit) per il 2019, ovvero un punto percentuale in più rispetto alla previsione (0,8%) contenuta nell’ultimo Def targato Padoan-Gentiloni e 2 o 3 punti decimali sopra la quota dell’1,5-1,6% su cui il Mef sembrerebbe orientato a fermare l’asticella...

Ribaltone grillino : Luigi Di Maio tratta con il Pd per un nuovo governo : Le divergenze tra grillini e leghisti sono già insanabili.