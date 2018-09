Il governo alla prova del Def | Piazza Affari in forte calo | sale lo spread

Le promesse del governo Lega – M5s alla prova dei fatti : il countdown : Le promesse fatte e gli impegni presi dal Governo Conte alla prova dei fatti: un countdown per monitorare come procede l'azione dell'esecutivo e cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane. Dalle pensioni alla flat tax, passando per le assunzioni nelle forze dell'ordine e la chiusura dei campi rom: ecco tutte le promesse del trio Conte - Salvini - Di Maio.Continua a leggere

DL Genova bocciato dalla Ragioneria. governo : "coperture ci sono" : 19.45 - La Ragioneria dello Stato corretta da Palazzo Chigi secondo cui non è vero che manca l'indicazione delle coperture finanziarie nel decreto Genova. Il Governo in una nota assicura che non c'è "nessun ritardo per l'avvio delle misure di sostegno contenute nel decreto tanto che dal ministero dell'Economia hanno appena confermato di avere terminato le valutazioni di propria competenza e che il decreto legge sta per essere inviato al ...

Manovra - quota 100 prende forma : il governo pensa a 180mila uscite dalla Pa : Per la versione definitiva bisognerà aspettare ancora, sicuramente dopo la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, prevista per giovedì, ma la proposta della quota 100 per le pensioni registra un avanzamento importante, soprattutto nelle stime che stanno alla base delle uscite anticipate previste, il cuore dell'obiettivo politico di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per superare la riforma Fornero. Al tavolo del Tesoro oggi ...

Johann Schneider-Ammann lascia il governo alla fine dell'anno : Considerato allora più un uomo dell'industria con una certa sensibilità sociale, che non un politico, il ministro ha assunto la direzione del Dipartimento dell'economia. Ardente difensore del ...

Ungheria - la ong di Soros presenta istanza alla Corte Ue dei Diritti Umani : “Leggi del governo attaccano libertà d’espressione” : La Open Society, la ong fondata e finanziata dal miliardario statunitense di origini ungheresi, George Soros, ha presentato istanza davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e alla Corte Costituzionale dell’Ungheria per contestare le leggi del governo guidato da Viktor Orbán che introducono controlli più stringenti e provvedimenti più severi nei confronti delle organizzazioni non governative che assistono ...

governo - Salvini : «Si poteva allargare a FdI - ma non a Forza Italia» : Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto ...

Il fronte dei sindaci contro il governo. 'Pronti alla piazza per le periferie' : Il viceministro dell'Economia della Lega Massimo Garavaglia aveva assicurato che "c'è la disponibilità a risolvere la questione, servono i tempi tecnici. Il resto è solo polemica politica". Una ...

Il fronte dei sindaci contro il governo. "Pronti alla piazza per le periferie" : “Ma quale incostituzionalità, la questione tecnica era risolvibile in mezz'ora. Il vero problema è politico”. Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, respinge la versione del governo secondo cui il bando periferie da 1,6 miliardi è stato bloccato perché dichiarato illegittimo dalla C

Renzi rientra dalla Cina e va - ancora - all euro attacco : "governo di demagoghi" : Su Facebook , infatti, si legge anche: 'È impressionante la distanza tra la velocità del cambiamento in alcune parti del mondo e le assurde polemiche della politica italiana, sia del governo che ...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Renzi rientra dalla Cina e va (ancora) all’attacco : "governo di demagoghi" : "Rientro da alcune conferenze in Cina (Shanghai, Macao, HK). Il mondo parla di intelligenza artificiale e BigData, noi di chiusure domenicali e vaccini. Governano con la demagogia e con la paura ma all"Italia serve #altro". Matteo Renzi appena rimesso piede sul suolo italiano, dopo gli impegni in Oriente, non perde tempo e digita l"attacco a Lega e Movimento 5 Stelle, a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio.L"ex premier e segretario del Partito ...

"Il governo ha creato una gioiosa macchina da guerra finalizzata alla morte per annegamento dei migranti" : "Con una astuta combinazione tra scaltrezza e cialtroneria hanno creato una gioiosa macchina da guerra finalizzata alla morte per annegamento. Si tratta di un crimine". È il duro attacco al Governo italiano da parte dello scrittore Sandro Veronesi, promotore di un appello in solidarietà dei migranti. Veronesi parla in una conferenza stampa alla Camera con i rappresentanti delle Ngo.

Cosa c'è dietro alla crescita di pagine Facebook non ufficiali e pro governo? : Nel complesso, il variegato mondo unofficial è quasi raddoppiato: da 19 milioni di interazioni a 32,7 milioni in dieci mesi. "Si fa un gran parlare di fake news e attacchi russi via Twitter, un ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il governo è appeso al "piano Savona" ma non lo sa : Il governo farebbe bene a prendere molto sul serio il piano Savona. Intanto l'aumento della burocrazia produce costi inutili e aumenta il debito pubblico. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Se Salvini e Di Maio vogliono fare come Renzi, di S. CingolaniSONDAGGI/ "Fiducia nella Ue -15%, ma solo l'8% vuole andarsene, anche tra chi vota Lega", int. a A. Ferrari Nasi