Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore

Andrea Mura - la Camera approva le dimissioni del deputato velista del M5s : Andrea Mura non è più un deputato: la Camera ha accettato le dimissioni del velista eletto tra le fila del MoVimento 5 Stelle, costretto a dimettersi a causa del suo elevato numero di assenze in aula. Mura si difende: "Ho perso solo sette sedute causa malattia. Ho subito un linciaggio mediatico per dichiarazioni mai fatte. Mi dimetto per tornare a essere un cittadino comune".Continua a leggere

Csm - un ex deputato del Pd diventa vicepresidente : eletto David Ermini. Il laico del M5s in minoranza : L’ex deputato del Pd, David Ermini, già membro laico del Consiglio superiore della magistraura, è stato eletto alla terza votazione vicepresidente del Csm. Il parlamentare dem ha ottenuto 13 preferenze, mentre Alberto Maria Benedetti, consigliere in quota M5s, si è fermato a 11. L'articolo Csm, un ex deputato del Pd diventa vicepresidente: eletto David Ermini. Il laico del M5s in minoranza proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Reddito di Cittadinanza e vedrai come iniziano a trombare tutti come i ricci”. Il tweet e la precisazione del deputato M5S Baroni scatenano i social : “Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!”. È bastato un tweet per far salire l’hype della promessa elettorale più pubblicizzata dal Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni e ora oggetto di dibattito sulle coperture nella legge di bilancio. Galeotta fu l’ultima puntata di Piazza Pulita su La7. Perché proprio mentre l’economista Federico Fubini sosteneva in diretta che la crisi delle nascite e ...

Roma - il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco : indicazioni anche sullo stadio : Roberto Giachetti, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato Giachetti-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi ...

Addio a Carlo Dell’Aringa - economista ed ex deputato Pd contro l’eliminazione dell’articolo 18 : “Sarebbe inutile” : Da componente di governo si era battuto sempre contro la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e l’introduzione della discussione nel Jobs act dei governi del Pd. Anche per questo – nel corso delle peripezie di questi anni del Partito Democratico – all’ultimo congresso, insieme ad altri uomini di fiducia dell’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, si è ritrovato a sostenere Andrea Orlando ...

Fiumefreddo. Precipita ultraleggero : morta Rosa d’Agostino sorella del deputato Nicola : Un grave lutto ha colpito la nota famiglia D’Agostino ed in particolare il deputato dell’Ars Nicola D’Agostino. La sorella Rosa

Aereo precipita per un'avaria : morta la pilota Rosa d'Agostino - sorella del deputato di Sicilia Futura : Una pilota è morta nel pomeriggio in un incidente Aereo durante la fase di decollo nell'Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel catanese. L'ultraleggero ha avuto un'avaria ed è precipitato in un ...

Nicola Acunzo - il deputato attore grillino su Netflix in The Pope : «Sarò il giardiniere del Papa» : Dal set a Montecitorio. Nicola Acunzo , attore e deputato del Movimento 5 Stelle , sarà nel cast di 'The Pope' , l'attesa serie tv di Netflix diretta da Fernando Meirelles che racconterà l'elezione e ...

deputato danese : la NATO è nella fase critica della sua esistenza - : La NATO rischia di trasformarsi nella sua propria ombra, se non riconsidera i suoi obiettivi e l'Europa non stanzierà fondi sufficienti per la sua difesa. Lo ha dichiarato il Deputato danese Mads ...

The Pope - nella serie tv targata Netflix anche il deputato del M5s Nicola Acunzo : L'attore campano Nicola Acunzo vestirà i panni del giardiniere dei Papi nella serie tv di Netflix che vedrà, tra gli altri...

Roma - alla Tomba di Nerone arrivano i cinghiali : “Attratti da spazzatura e degrado”. La videodenuncia del deputato Pd : A Roma Nord, vicino alla Tomba di Nerone, lungo la Cassia, si è presentato un gruppo di cinghiali. Gli animali, nella videodenuncia del deputato del Pd, Filippo Sensi, mangiano da alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati. “Talvolta questi piccoli amici si contendono il cibo, litigando allegramente a un niente da passanti e strada. Che fortunelli che siamo con il safari a #cinghialand noi di #Romanord. Ancora grazie @virginiaraggi” ...