Il dem Davide Ermini vicepresidente Csm | è scontro M5s-Pd

Elisa Isoardi mostra e commenta la scaletta della prima de La Prova del Cuoco a Davidemaggio.it (ospite Caterina Balivo) : Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco Se n’è parlato tanto, ma ora è arrivato il momento di (ri)vederla alla Prova. O meglio, a La Prova del Cuoco. Inizia l’era Isoardi nel ‘mezzogiorno’ di Rai 1, in una stagione in cui la storica trasmissione -in onda dal 2000- toccherà le due ore di diretta al giorno, dalle 11.30 alle 13.30. Sarà un’edizione nel segno del rinnovamento, a cominciare dalla conduzione. Al fianco di ...

Caterina Balivo presenta lo studio di Vieni da Me in anteprima su davidemaggio.it : Caterina Balivo - Vieni da Me Mancano poche ore, e finalmente si potrà vedere se Caterina Balivo avrà meritato il ritorno su Rai 1, lì dove il pubblico l’aveva lasciata quasi dieci anni fa. La fascia oraria è la stessa, il sapore dello show anche, ma l’asticella delle aspettative è sensibilmente spostata verso l’alto. A partire dal pluripremiato The Ellen DeGeneres Show al quale il programma di Rai 1 vuole ispirarsi, e distante ...

La democrazia diretta da Davide Casaleggio : Davide Casaleggio torna a parlare del futuro della democrazia e lo fa con un lungo post sul blog delle stelle. Se è vero che i cambiamenti non si possono arrestare, dice il figlio del fondatore del M5s, allora neppure la partecipazione dei cittadini alla vita politica può più fermarsi, ora che grazi

Davide Casaleggio : “La democrazia diretta è il futuro. La piattaforma Rousseau non è una moda passeggera” : Solo a luglio scorso aveva provocato gli attacchi delle opposizioni in Parlamento dichiarando che “il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Ora Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle rilancia con quella che per lui è da sempre la battaglia centrale per il Movimento 5 stelle: la partecipazione in rete. Il figlio del cofondatore del Movimento e presidente dell’associazione Rousseau (l’organo che ...

Carmagnola - Peperò 2018 : Roberto Moncalvo e Davide Gariglio protagonisti oggi all'Accademia San Filippo : ... contest per decine di food-blogger italiani e stranieri, la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera, il raduno di auto storiche, area bimbi con attività e spettacoli, cene e ...