Il cioccolato di Modica in Cina

Il cioccolato di Modica per anniversario indipendenza del Belize : Il cioccolato di Modica per il 37° anniversario della indipendenza del Belize . L'evento si e' svolto nella Citta' del Vaticano a Roma.

Igp cioccolato di Modica - Scivoletto : ricorderemo Rita Borsellino : ricorderemo Rita Borsellino , per il suo contributo alla causa della IGP cioccolato di Modica , in occasione della prossima edizione di Choco Modica

cioccolato Modica diventa Igp. E' il primo in Europa : "Il Cioccolato di Modica di fatto è diventato IGP", dichiara l'assessore regionale per l'Agricoltura Edy Bandiera, scoccato il termine di 90 giorni per le opposizioni alla richiesta di registrazione ...