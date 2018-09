IL BASTIA NELLA COPPA UEFA 1977-’78 | QUANDO UNA SCONFITTA È COMUNQUE UNA VITTORIA

Moto3 - GP Aragon 2018 : Enea BASTIAnini vola nella FP2 davanti a Rodrigo e Bulega - quarto Martin : Enea Bastianini (Honda Leopard) piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto3. Il romagnolo, infatti, scende fino a 1:58.418 proprio in chiusura di turno, dimostrandosi decisamente competitivo al MotorLand e approfittando delle ammaccature del ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) che aveva fatto segnare il giro più veloce nella FP1, prima di andare a sbattere nell’ultimo minuto di ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin primo nella FP2 - Marco Bezzecchi in scia! Terzo BASTIAnini : Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella ...

Monforte - 67enne muore travolto da trattore nella vigna a San SeBASTIAno : Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì 6 settmbre in località San Sebastiano a Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. Dalle prime, sommarie informazioni si apprende che la vittima, un uomo di 67 ...

F1 – SeBASTIAn Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

Europei di ciclismo : Marta BASTIAnelli vince l'oro nella prova su strada : ... nella squadra schierata oggi c'erano anche il bronzo olimpico Longo Borghini, la due volte iridata su strada Bronzini, la tre volte campionessa italiana Cecchini e la fresca campionessa del mondo , ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - SeBASTIAn Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...

F1 - GP Ungheria 2018 : SeBASTIAn Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...