Il 27 ottobre torna la Festa del Foglio

Tumore al seno - a ottobre torna il Nastro Rosa di Airc : torna ottobre e torna il mese dedicato al Tumore al seno: milioni di persone in tutto il mondo scelgono di indossare un Nastro Rosa per ricordare l’importanza della prevenzione e dimostrare la loro vicinanza alle donne che hanno affrontato e stanno affrontando questa malattia. In Italia colpisce una donna su otto nell’arco della vita: si tratta della neoplasia più frequente nel genere femminile. LEGGI ...

A ottobre torna Breast Cancer Campaign di Estée Lauder con Airc : Milano, 26 set., askanews, - Durante il mese di ottobre ricorre l'appuntamento con la Breast Cancer Campaign, BCC,, ideata 26 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In ...

Parco Appia Antica : tra vulcani e astronomia 7 ottobre torna Scientific Park : Roma – torna anche quest’anno ‘Scientific Park’, l’appuntamento dedicato alla scienza rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, che si daranno appuntamento sabato 7 ottobre dalle 10 alle 18,30 nell’area degli Acquedotti del Parco regionale dell’Appia Antica per la sesta edizione dell’evento. Una giornata di raccolta fondi e promozione delle attivita’ didattiche e ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 1-6 ottobre 2018 : Hope ritorna a Los Angeles! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: il ritorno di Hope Logan! Liam e Bill si prendono a botte! Katie scopre la verità Anticipazioni Beautiful: Hope ritorna e confida a Brooke che Liam è stato il suo più grande amore e che non lo dimenticherà mai! Tra Bill e il figlio è scontro! Katie intuisce che Steffy è stata a letto con il magnate… Un ritorno molto gradito, la fine di un matrimonio, segreti pronti ...

Internazionale a Ferrara. Torna 5-7 ottobre festival giornalismo : Roma, 24 set., askanews, - 'Oltre 215 ospiti, di cui quasi il 50% donne, provenienti da 44 paesi e da 5 continenti, 112 incontri per 250 ore di programmazione. Questi i numeri della dodicesima ...

Dal 27 settembre al 3 ottobre torna il Festival Internazionale della Robotica : Il Festival Internazionale della Robotica si avvicina: dal 27 settembre al 3 ottobre 2018 Pisa si trasforma per il secondo anno consecutivo nella capitale della Robotica. Il programma delle iniziative è stato presentato nella Sala Baleari del Comune di Pisa alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti; il direttore del Festival Franco Mosca; il direttore artistico Renato Raimo; la direttrice del “Centro di ricerca Enrico Piaggio” ...

Pisa - dal 27 settembre al 3 ottobre torna il festival della robotica : Il sapere, la conoscenza e il progresso devono essere per tutti e la scienza crea ponti'. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, nella conferenza stampa di presentazione ringrazia l'istituto di ...

Ad ottobre torna nel distretto del lusso La Vendemmia di Roma : Roma, 20 set., askanews, - torna nel centro storico della Capitale l'evento che coniuga lusso e vino di qualità: dal 15 al 20 ottobre 2018, tra via dei Condotti e piazza di Spagna si terrà la seconda ...

Beautiful anticipazioni : HOPE torna a ottobre nelle puntate italiane! : Dopo l’arrivo di un Thorne Forrester in versione “battagliera” (e con il nuovo volto di Ingo Rademacher), i telespettatori italiani di Beautiful stanno per rivedere un altro personaggio – stavolta femminile – che in passato ha tenuto banco nelle trame della soap americana più vista al mondo. A partire dalle prime puntate di OTTOBRE, infatti, in quel di Los Angeles si rifarà viva HOPE Logan e anche lei avrà ...

A ottobre torna la prevenzione cardiovascolare in farmacia : Roma, 18 set., askanews, - A ottobre torna la prevenzione cardiovascolare in farmacia: controlli gratuiti in tutta italia per prevenire ictus, infarto e diabete. Apoteca Natura porta anche quest'anno ...

Vent'anni dopo torna al cinema "Titanic" - solo 8-9-10 ottobre : Roma,, askanews, - A 20 anni dall uscita torna sul grande schermo Titanic, il capolavoro di James Cameron vincitore di 11 premi Oscar. È questo l evento speciale promosso da QMI Stardust per celebrare ...

J-Ax e DJ Jad hanno fatto pace - gli Articolo 31 tornano insieme/ Tour a ottobre : "Abbiamo tanto da recuperare" : J-Ax annuncia il ritorno sulla scena degli Articolo 31 dopo la pace siglata con Dj Jad: Tour ad ottobre per celebrare la reunion. Cinque date al Fabrique di Milano.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Ascoli Piceno - ad ottobre torna l'appuntamento con ''Asculum'' : ... ex assessore alla cultura di Ascoli e oggi vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati. «Quest'anno non ho potuto seguire Asculum in prima persona per ...