«I turisti sono troppi» In Alto Adige nuove  case solo ai residenti

Viaggi - sono italiani i turisti che spendono di più al Duty free : Roma, 28 ago., askanews, - Gli italiani sono i turisti che spendono di più nei negozi Duty free degli aeroporti per acquistare souvenir o regali last minute. Lo ha scoperto una ricerca sulle abitudini ...

Carne cruda e escrementi in piscina nell’albergo dell’orrore dove sono morti due turisti : Susan e John Cooper, moglie e marito, sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Altri clienti sono stati ricoverati in ospedale. Tutti loro erano ospiti dello Steigenberger Aqua Magic Hotel a Hurghada, località turistica egiziana sul mar Rosso.Continua a leggere

Procida - costone frana su una spiaggia : tre turisti si sono messi in salvo : Grande paura sull'isola di Procida , la più piccola dell'arcipelago napoletano. A cedere è stato un costone roccioso soprastante l'area di una spiaggia libera. Sul posto sono intervenuti Guardia ...

10 morti (chi sono) in Calabria Chi doveva fermare i turisti? Divieti inascoltati - si indaga : Un’ordinanza comunale «invita» i visitatoria dotarsi di guide e attrezzature adeguateGli accessi liberi malgrado l’allerta maltempo

Valencia - due turisti sono stati gravemente feriti alla fiesta del torico di Chiva : lo scatto dell’animale è implacabile : Al torico di Chiva qualcosa va storto e due turisti finiscono in ospedale con gravi lesioni. E’ successo domenica durante il tradizionale evento che si ripete ogni anno nel villaggio a pochi passi da Valencia. La tradizione vuole che per le vie del paese venga liberato un grosso toro che porta una lunga corda legata alle corna. I giovani provano a forzare l’animale a seguire un percorso tirandolo per la corda. Qualcosa però non è ...

Coldiretti : in Calabria i prodotti più gettonati dai turisti sono quelli agroalimentari : Oltre il 50% dei turisti che sono stati in Calabria e ritornano a casa dopo il Ferragosto porteranno con loro cibo “made in Calabria”. Un altro segmento di turisti composto in larga prevalenza di emigrati calabresi che vivono in Italia o all’estero che sono venuti in vacanza nella terra di origine – aggiunge la Coldiretti – per la quasi totalità hanno fatto “rifornimento” di prodotti calabresi (conserve, sott’oli, salumi etc ) e che consumeranno ...

Genova - ponte Morandi. Ecco chi sono le vittime del crollo : le famiglie in vacanza - il camionista e i turisti francesi : C’era chi stava andando in vacanza, chi rientrava dal mare e chi invece era al volante per lavoro quando alle 11.30 di martedì 14 agosto una parte del ponte Morandi è crollato, trascinando giù per quasi cento metri auto e tir. Un tratto di A10 lungo duecento metri, all’altezza di Genova Voltri, che si è letteralmente sbriciolato per cause ancora da accertare. Fin dal primo istante che lì sotto ci sarebbero ...

“È giallo”. Sardegna - barca affonda : ci sono due morti. La zona - altamente turistica - è sotto choc per la tragedia : In Sardegna adesso è giallo: un incidente che sta creando più di un problema agli investigatori che vogliono vederci chiaro al più presto perché qualcosa non torna. Una barca è affondata nelle acque antistanti Lu Bagnu (Castelsardo), nella costa settentrionale della Sardegna. Le vittime sono due uomini che si trovavano sull’imbarcazione. Entrambi identificati: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni ...

Inquinamento atmosferico - ecco quante sigarette sono “costretti a fumare” i turisti in vacanza nelle principali città europee : Le vacanze dovrebbero essere un momento per rilassarsi e ricaricare le batterie, invece i turisti sono avvisati del fatto che trascorrere un lungo weekend in una delle 10 città europee più importanti ma anche più inquinate potrebbe avere lo stesso effetto sulla salute di 1-4 sigarette. A questi risultati si è giunti dall’analisi di diverse fonti. Il parallelo tra l’Inquinamento atmosferico e il fumo delle sigarette si basa sulla metodologia di ...

Terremoto Indonesia - sono almeno 142 le vittime. Circa 900 turisti stanno lasciando le isole Gili : Il Terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, ha provocato almeno 142 vittime. Lo ha annunciato lunedì mattina italiana Rosiady Sayuti, funzionaria dell’amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all’emittente televisiva Metro. Circa 900 turisti tra Indonesiani e stranieri stanno lasciando le piccole isole di Gili, situate a nord ovest della costa di Lombok. “In 200 hanno già abbandonato le tre ...

Aereo turistico si schianta sulle Alpi svizzere : 'Ci sono vittime' : Roma - Un Aereo è precipitato in Svizzera sul Piz Segnas, cima di 3099 metri a cavallo fra Grigioni e Glarona. La notizia, già anticipata ieri sera, è stata confermato questa mattina su Twitter dalla ...

