I progressi di Bolt ai Central Coast Mariners | parla l’allenatore del club australiano

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Usainai, l’allenatore della squadra australiana fa il punto sulla situazione dell’ex corridore olimpico “sta facendoe questa è la cosa principale, fin da subito è stato detto che aveva bisogno di tempo, abbiamo detto che gli avremmo dato 12 mesi se necessario. E’ ragionevole dire che a gennaio valuteremo a che punto è“. E’ la precisazione del tecnico dei, Mike Mulvey, la squadra australiana che il ‘re della velocità’ ha scelto per tentare l’avventura nel mondo del calcio. L’otto volte campione olimpico dallo scorso mese di agosto è in prova alla squadra che milita nella A-League, ad oggi ha partecipato a due amichevoli dei. “Sono entusiasta e se riuscirò a iniziare per me sarà grandioso, dimostrerà che il lavoro e l’impegno che ci sto ...