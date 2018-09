I like Parma Un patrimonio da vivere Tantissime iniziative per scoprire i

parmadaily

: I Like Parma: tesori d'arte aperti. A ottobre la Notte Bianca del San Paolo [news aggiornata alle 13:15] - rep_parma : I Like Parma: tesori d'arte aperti. A ottobre la Notte Bianca del San Paolo [news aggiornata alle 13:15] - parmapress_24 : I like Parma – Un patrimonio da vivere: ecco il calendario per scoprire luoghi straordinari del territorio -… - 107DELPIERISTA : Non è polemica ma io non sono uno che ama il like anzi ...il Sassuolo sta alla Juve come il Parma al Napoli ... se… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Un viaggio teatrale, una non stop di spettacoli che riapre per due giorni i negozi chiusi della zona a pochi passi dal Ponte Romano , Gallerie Polidoro e Bassa dei Magnani, via Romagnosi, borgo ...