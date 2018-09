I 5 stelle vogliono cestinare il ponte di Renzo Piano per Genova

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

Problemi per Berlusconi - i 5 stelle vogliono dare il colpo di grazia a Mediaset : Silvio Berlusconi, l’incubo è realtà. “Pacchia finita”, così i 5 Stelle vogliono rovinare Mediaset “Non è il mio linguaggio, ma si può dire: caro Silvio Berlusconi, è finita la pacchia”. Il sottosegretario Vito Crimi, con la delega all’Editoria, sceglie il Fatto quotidiano per annunciare nuove draconiane misure anti-Cav. Il tema è quello dei giornali, a cui i 5 Stelle vogliono tagliare i fondi diretti. Ma ...

IL PUNTO Complotti e complottisti : quella zavorra che i Meet Up 5 stelle locali non vogliono abbandonare : di Sandro Renzi La maturità politica di una classe dirigente, che si candida ad amministrare una città, si misura anzitutto sulla sua capacità di guardare e programmare il futuro, evitando di farsi fagocitare dalla sirena ...

Ora i 5stelle vogliono i corsi di yoga in Parlamento : corsi di yoga in Parlamento. È questa l"idea avanzata da alcuni deputati grillini per il rientro dalle ferie. Secondo la deputata Dalila Nesci, che già nella passata legislatura aveva portato avanti un'iniziativa in tal senso, sarebbe una "valvola di sfogo" per gestire lo stress che, a quanto apprende l'Adnkronos, starebbe avendo successo tra i colleghi.Anche la portavoce campana dei Cinquestelle, Carmen Di Lauro, si è posta il problema della ...