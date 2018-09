Huawei P20 Pro si aggiorna a metà settembre 2018 | i dettagli

Senza precedenti il prezzo per Huawei P20 Lite a fine settembre : tutti i dettagli sull’offerta : Uno degli smartphone più apprezzati e venduti in questo 2018 qui in Italia è stato Senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite, device che per rapporto tra qualità e prezzo risulta essere uno dei più allettanti in circolazione per chi non vuole spendere grossissime cifre. A maggior ragione dopo le novità riportate oggi dai colleghi di AndroidUp. Facendo un giro sui social, infatti, abbiamo notato le segnalazioni sulla fonte che ci ha ...

Passo indietro di Huawei sull’IA : sorprende il pubblico Huawei P20 Pro l’ultimo aggiornamento : Sta facendo discutere non poco nel corso delle ultime ore l'ultimo aggiornamento riguardante il cosiddetto Huawei P20 Pro, in riferimento alla patch di agosto che a quanto pare porta con sé anche una novità meno gradita per il pubblico. Mi riferisco al fatto che la patch CLT-L29 8.1.9.156(C432) ha un peso pari a 525 MB e non si limita ad introdurre un banale bugfix per il pubblico. Se avete prestato attenzione allo sviluppo dell'IA da parte del ...

Huawei P20 Pro con l’ultimo aggiornamento disabilita l’IA nella fotocamera : Con l'ultimo update Huawei ha disattivato il riconoscimento della scena con AI nell'app fotocamera come impostazione predefinita di Huawei P20 Pro L'articolo Huawei P20 Pro con l’ultimo aggiornamento disabilita l’IA nella fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti per Huawei P20 Pro - OnePlus 5/5T - ASUS ZenFone 4 Pro e Selfie Pro : Aggiornamenti con nuove patch di sicurezza in fase di distribuzione per Huawei P20 Pro, OnePlus 5, OnePlus 5T, ASUS ZenFone 4 Pro e ZenFone 4 Selfie Pro. Ecco le novità. L'articolo Aggiornamenti per Huawei P20 Pro, OnePlus 5/5T, ASUS ZenFone 4 Pro e Selfie Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei P20 Pro è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei P20 Pro Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei P20 Pro? Stai pensando di Comprare Huawei P20 Pro? In entrambi i casi, ottima […]

Sbloccare menu sviluppatore su Huawei P20 Lite : Come Sbloccare le opzioni sviluppatore su smartphone Huawei P20 Lite e a che cosa serve avere il menu sviluppatore a disposizione.

Silenziare la fotocamera Huawei P20 Lite : Scattare una foto senza essere scoperto ! Il metodo migliore è quello di Silenziare la fotocamera del Huawei P20 Lite così non si sentirà il tono di notifica.

Aggiornato il prezzo Huawei P20 e P20 Pro con Vodafone : ecco le nuove rate : Vodafone ha Aggiornato il proprio catalogo per acquistare a rate alcuni smartphone, tra cui Huawei P20 e P20 Pro. Partiamo da Unlimited X2, X3, One Family e C'all Global: per il primo dei due, dovrete versare una spesa di anticipo di 149.99 euro, ed in più 30 rate da 9.99 euro ciascuna (l'eventuale rata finale da affrontare in caso di recesso anticipato è pari a 200 euro). Questo per quanto riguarda il pagamento con carta di credito: se, invece, ...

Come ingrandire icone su Huawei P20 Pro : Aumentare la dimensione delle icone Su Huawei P20 Pro per vedere meglio le App. Ecco Come si fa ad ingrandire le icone delle App sul telefono Android Huawei.

Aggiornamento disponibile Huawei P20 Lite : Aggiornamento software Huawei P20 Lite come controllare se è disponibile un Aggiornamento per il telefono Android Huawei

Aggiungere un Widget su Huawei P20 Lite : Vorrei mettere un Widget sulla schermata principale dello smartphone Huawei Ecco il modo più semplice per mettere un Widget sul telefono.

'Premiati con Tempo' : il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis : 'Premiati con Tempo': il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis 'Premiati con Tempo': il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 ...

Sta partendo la distribuzione di Android Pie per Huawei P20 : prime conferme ufficiali : Si parla molto in queste ore di Huawei P20, soprattutto in ottica aggiornamento Android Pie. Il produttore cinese è atteso al varco con la distribuzione del pacchetto software, anche perché una volta sbloccata la situazione potrebbero aprirsi scenari interessanti anche per chi dispone di altri device di fascia altra. Come stanno le cose oggi 20 settembre? Dopo le notizie di ieri riguardanti l'avvio della fase beta per i top di gamma di questa ...

Tempo regala uno Huawei P20 alla settimana fino al 16 dicembre : Si chiama "Premiati con Tempo" in nuovo concorso che mette in palio 1 gift card da 50 euro al giorno e uno Huawei P20 alla settimana. L'articolo Tempo regala uno Huawei P20 alla settimana fino al 16 dicembre proviene da TuttoAndroid.