House of Cards | il trailer dell' ultima stagione | inizia il regno di Claire Underwood

House of Cards - nel nuovo teaser è Claire Underwood è la protagonista : Un primo, breve video di anticipazione l’aveva confermato qualche settimana fa: nella sesta stagione di House of Cards Frank Underwood esce di scena in quanto morto. Così gli sceneggiatori hanno pensato di risolvere la rimozione dal cast di Kevin Spacey dopo i suoi scandali sessuali. Ora nel nuovo teaser vediamo che assoluta protagonista è la Claire Underwood interpretata da Robin Wright: “L’era dell’uomo bianco di mezza ...

House of Cards 6 - il destino di Frank Underwood nel nuovo trailer : Netflix ha lanciato il nuovo trailer di House of Cards 6, in cui viene finalmente svelato l’escamotage utilizzato dagli sceneggiatori per giustificare l’uscita di scena del personaggio cult di Frank Underwood, resa necessaria dall’allontanamento dell’attore Kevin Spacey dopo le accuse di molestie sessuali. Ora a tirare le fila del racconto e a prendere il suo scettro, anzi il suo regno, sarà la moglie Claire Underwood ...

House of Cards 6 : Frank Underwood è morto – Video : House of Cards 6: la tomba di Frank Underwood Frank Underwood, il protagonista di House of Cards, è morto. E ad ‘ucciderlo’ è stato Kevin Spacey, l’attore che ne interpretava il ruolo. Dopo lo scandalo sulle molestie sessuali che l’aveva coinvolto, quest’ultimo è stato infatti licenziato da Netflix, che inizialmente aveva deciso di sospendere le riprese. di House of Cards La sesta e ultima stagione della serie tv, ...

«House of Cards» : ecco la fine di Frank Underwood (Spoiler) : Claire Underwood è in piedi, perfetta nel suo tailleur blu notte e nella piega dei capelli, imperturbabili come la sua voce. Lontano dagli intrighi di palazzo, la signora sosta in un parco silenzioso: è lì che affronta il marito Frank un’ultima volta. «Ti dirò questo, Francis», lei, d’altronde, il Presidente lo ha sempre chiamato così: con il nome intero e un certo tono altero, severo come come quello di una governante di fine ...

House of Cards - svelato cosa succederà a Frank Underwood : E' ancora lontano il debutto dell'ultima stagione di House of Cards, che Netflix pubblicherà online il 2 novembre (da noi dovrebbe andare in onda nello stesso periodo su Sky Atlantic), ma con un'insolita mossa la produzione ha deciso di rivelare che fine farà il suo ex protagonista, ovvero Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey.Con il licenziamento dell'attore, dopo le accuse di molestie sessuali, Netflix si è trovato di fronte ad un ...

La tragica fine di Frank Underwood in House of Cards 6 dopo il caso Spacey svelata dal nuovo video trailer? : Una morte vera o presunta quella di Frank Underwood in House of Cards 6 annunciata dal nuovo trailer della serie per la stagione conclusiva? A voler dar credito a quanto presentato dal nuovo promo della sesta ed ultima stagione della serie Netflix, il pubblico dovrà dire addio al controverso presidente accettandone la morte. Se il primo video trailer della sesta stagione mostrava soltanto Claire intenta ad affermare la sua voglia di ...

House of Cards 6 - il nuovo trailer svela la fine di Frank Underwood : Manca pochissimo, ormai: la sesta e conclusiva stagione di House of Cards è pronta ed è in programma che esca il prossimo 2 novembre, ovviamente su Netflix USA. Il 5 settembre è uscito l’attesissimo trailer, che svela finalmente come si è deciso di porre fine alla corsa del personaggio interpretato dall’ormai esautorato Kevin Spacey, Frank Underwood. Dopo lo scandalo legato a Spacey, protagonista delle prime cinque stagioni, il ...

