Holy | il drink italiano sano contro lo stress della vita moderna

(Di giovedì 27 settembre 2018) I tre fondatori diTarassacoGinsengYerba MateFinocchioTè verdeSucralosioInositoloPolifenolimina CMineraliZenzeroSi chiama, non è santo, ma fa bene allo spirito. E anche al corpo. È un’acqua miracolosa o meglio una “soda miracolosa”. È stata creata da tre ragazzi italiani, Leonardo Presti e i fratelli Jacopo e Leonardo Signani (i due sono anche i proprietari dei ristoranti Pacifico). Non chiamatelo però un energyè un wellnessperché non ha zuccheri, non ha grassi e ha solo 3 calorie. E non è nemmeno una versione diet di qualcos’altro: è nata così, sana. La storia inizia qualche anno fa a Milano, quando Jacopo Signani si interessa a bevande energetiche «sane» prodotte e vendute in America e decide di crearne una nuova, ancora migliore. Coinvolge fratello e amico. Obiettivo? La funzionalità. «Ci siamo rivolti ad alcuni nutrizionisti chiedendo come poter ...