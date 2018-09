Gwyneth Paltrow | un matrimonio e un nuovo Goop per il compleanno

Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk - la data del matrimonio : Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk, creatore di Glee, sarebbero pronti a dirsi “sì”. Secondo il sito Laineygossip.com la coppia convola a nozze il prossimo sabato 29 settembre. La fonte riferisce come i due abbiano organizzato un weekend di festeggiamenti, con partite a golf e cocktail parties. Ci sarebbe anche un hashtag dedicato: #TheFaltrows, e ciò vorrebbe dire che gli invitati sono autorizzati a condividere foto e video ...

Che cosa sono le “uova vaginali” sponsorizzate da Gwyneth Paltrow : Gwyneth Paltrow torna al centro del gossip a cause delle uova vaginali sponsorizzate nel suo sito Goop. In soli dieci anni l’attrice ha costruito un vero e proprio impero, trasformando un semplice blog in un’azienda con un fatturato di 250 milioni di dollari. Si tratta di Goop, il portale in cui la Paltrow, affiancata da alcuni esperti, dà ai fan consigli di bellezza e di fitness, parla di diete, ma anche di sesso. Sul sito è ...

No - le uova vaginali di Gwyneth Paltrow non fanno bene. E ora dovrà pagare : Gwyneth Paltrow (foto: Angela Weiss/Getty Images) Altro colpo sferrato alle fake news e alle bufale scientifiche. Goop, azienda di lifestyle e benessere della nota attrice Gwyneth Paltrow, dovrà pagare 145mila dollari come sanzione civile per aver ingannato i consumatori nella vendita di uova vaginali dalle presunte proprietà benefiche per la salute sessuale (invece assenti). Per chi non lo sapesse, infatti, la nota attrice Gwyneth Paltrow ha ...

Gwyneth Paltrow e le uova vaginali «ingannevoli» : Dieci anni fa Gwyneth Paltrow, 45, condivideva la sua prima newsletter di ricette e consigli dalla sua casa di Los Angeles, nove anni dopo l’Oscar per Shakespeare in Love. Pian piano l’attrice, supportata da una squadra di «esperti», ha cominciato a dare risposte per qualsiasi cosa: felicità e infelicità, consigli alimentari e di fitness, fino a spingersi alla sfera sessuale, rompendo parecchi tabù. Oggi quella newsletter è diventata ...

L’ultima sfida di Gwyneth Paltrow : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 33/2018 di Vanity Fair, in edicola fino al 22 agosto. È raro, ma succede: saper vincere e però sapersi pure rialzare, se si cade. Gwyneth Paltrow, 45 anni, fa l’attrice, e ci ha vinto un Oscar (Shakespeare in Love, 1999). Ha una passione (la cura di sé), e ne ha fatto un business: Goop, blog lanciato nel 2008 e oggi lifestyle brand da 150 dipendenti e dirigenza di sole donne, valore – stimato dal New ...

BOUNCE/ Su La5 il film con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow (oggi - 8 agosto 2018) : BOUNCE, il film drammatico in onda su La5 oggi, mercoledì 8 agosto 2018. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, alla regia Don Roos. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:08:00 GMT)

Amore a prima svista - Rai 3/ Info e trama del film con Gwyneth Paltrow (oggi - 5 agosto 2018) : Amore a prima svista, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 5 agosto 2018, in prima serata. Nel cast ci sono Gwyneth Paltrow e Jack Black, alla regia Peter e Bobby Farrelly. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:16:00 GMT)

AMORE A PRIMA SVISTA/ Su Rai 3 il film con Gwyneth Paltrow (oggi - 5 agosto 2018) : AMORE a PRIMA SVISTA, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 5 agosto 2018, in PRIMA serata. Nel cast ci sono Gwyneth Paltrow e Jack Black, alla regia Peter e Bobby Farrelly. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:20:00 GMT)

«Jay-Z ha tradito Beyoncè con Gwyneth Paltrow» : l'indiscrezione scatena il gossip : ' Gwyneth Paltrow è stata l'amante di Jay-Z ', l'indiscrezione arriva da Amber Rose. Sarebbe lei la donna che avrebbe messo in crisi il matrimonio dell'artista con Beyoncé e la 'Becky dai bei capelli',...

Amber Rose e il gossip vip : “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry” : La modella Amber Rose non ha dubbi: Gwyneth Paltrow è stata amante di Jay-Z. E sarebbe proprio lei quindi “Becky dai bei capelli“, il personaggio preso di mira da Beyoncé nella canzone Sorry per aver avuto una storia con suo marito, il rapper Jay-Z, mettendo in crisi il loro matrimonio. A prova di ciò, Amber spiega: “In passato lei e Beyoncé erano amiche e, improvvisamente, non le abbiamo più viste insieme. Al tempo del ...