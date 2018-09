Groupe PSA a e_mob 2018

International Van Of The Year a Groupe PSA : Groupe PSA ha vinto il premio International VAN OF THE Year 2019 per la nuova generazione di Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo e Vauxhall Combo, presentati in anteprima mondiale al Salone Internazionale del Veicolo Commerciale di Hannover. Derivati da un programma trasversale, i nuovi veicoli sono stati progettati per offrire sistematicamente le prestazioni […] L'articolo International Van Of The Year a Groupe PSA sembra ...