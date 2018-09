Ennesima aggressione ai danni di una donna: stavolta la vittima è una 62enne, che è stata ferita questa mattina a colpi di pistola. È accaduto a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, fuori da una casa di via San Pantaleone. E' ricercato l'ex marito della 62enne ferita davanti a casa con diversi colpi di pistola a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. La donna è in condizioni gravissime e secondo gli inquirenti l'uomo che le ha sparato per poi fuggire su uno scooter sarebbe proprio l'ex marito.(Di giovedì 27 settembre 2018)

