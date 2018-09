Grande Fratello Vip | Ivan Cattaneo | Rifiutare una donna è peggio che

Scandalo al Grande Fratello Vip : Ecco chi Rischia L’espulsione! : Un coinquilino della casa del Grande Fratello Vip, Rischia l’espulsione! Da pochi giorni dalla prima diretta, Ecco che si è creato il primo Scandalo. Scopriamo chi si è macchiato di un’azione così ignobile! Come reagiranno gli autori? Un concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip Rischia l’espulsione per atti osceni in luogo pubblico. Sono appena passate 48 ore dalla prima puntata del reality show più ...

Ivan Cattaneo "Rifiutare una donna è peggio che violentarla"/ Grande Fratello Vip 2018 - polemica nella casa : Frase infelice e fuori luogo da parte di Ivan Cattaneo nella casa del Grande Fratello e polemica sui social e tra i gieffini, cosa ha detto il cantante?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:34:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Cecilia Rodriguez nei pensieri : chiodo fisso per l'ex tronista? (Grande Fratello Vip 2018) : Dopo pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, FRANCESCO MONTE ha parlato dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha detto l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:27:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E WALTER NUDO/ Grande Fratello Vip 2018 - la madre la difende dalle accuse del suo ex : SILVIA PROVVEDI e WALTER NUDO sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip 2018 ma a Mattino 5 si presenta Francesco Chimirri, il suo flirt estivo, con importanti rivelazioni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip – Chi è Alessandra Moretti? La compagna di Maurizio Battisti coetanea della figlia del comico [GALLERY] : Alessandra Moretti è la compagna di Maurizio Battista, il concorrente del Grande Fratello Vip 3 condivide una storia d’amore con una donna molto più giovane di lui Maurizio Battista è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il comico ha preso parte al reality di Canale 5 con entusiasmo e già nella prima puntata del programma ha dimostrato il suo amore per la compagna, la bella Alessandra Moretti, urlandole in diretta ‘ti ...

“Con chi finirà a letto!”. Ahia - terremoto al Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi smascherata. È già tutto scritto : Al Grande Fratello Vip 3 è già tempo di iniziare a pensare ai possibili flirt amorosi. Come quello che potrebbe presto vedere protagonista Silvia Provvedi: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona in questi primissimi giorni si è già lasciata andare a siparietti hot. Prima la doccia bollente dove ha messo in mostra tutte le ‘grazie’, poi i massaggi bollenti con Walter Nudo. Ma a quanto pare Silvia, componente de “Le ...

Cristiano Malgioglio/ Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? "Non dovrebbe andare" : Il noto paroliere Cristiano Malgioglio è sempre più alla ribalta dopo il successo al Grande Fratello Vip 2: dove lo vedremo con l'inizio della nuova stagione televisiva italiana?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 27 settembre 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 27 settembre 2018 | In diretta pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo frase shock : ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’ : Mercoledì 26 settembre quasi mezzanotte, su Mediaset Extra va in onda la diretta h 24 del Grande Fratello Vip. E’ notte, i reclusi chiacchierano, procede tutto bene nonostante quest’anno in pochi giorni siano riusciti a scandalizzare e divertire allo stesso tempo il pubblico dei social con discorsi un po’ inusuali come lo sbiancamento anale, a suscitare polemiche con le accuse di omofobia a Enrico Silvestrin e a porsi una ...

Grande Fratello Vip – Silvia Provvedi si professa single - il fidanzato fuori dalla casa non ci sta : “sono innamorato” : Federico Chimirri parla della storia con Silvia Provvedi, la cantante si professa single dentro la casa del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi è single o no? La cantante del duo Le Donatella si è professata non fidanzata al Grande Fratello Vip, in cui è protagonista. Dopo un’estate sentimentalmente movimentata, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha deciso di partecipare insieme alla sorella Giulia al reality. A seguito delle ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

Panico al Grande Fratello Vip : Concorrente Vuole Abbandonare! : I coinquilini della casa del Grande Fratello Vip dopo la lunga diretta della prima puntata, sono andati a dormire a notte inoltrata, ma ad uno di questi, è accaduto qualcosa di sconvolgente, tanto che aveva deciso di abbandonare il reality show! Scopriamo che cosa è accaduto! Panico durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti dopo la prima diretta, sono andati a dormire alle sei del mattino. A quanto pare Ivan Cattaneo ha ...