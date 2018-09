Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 27 settembre 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 27 settembre 2018 | In diretta pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo frase shock : ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’ : Mercoledì 26 settembre quasi mezzanotte, su Mediaset Extra va in onda la diretta h 24 del Grande Fratello Vip. E’ notte, i reclusi chiacchierano, procede tutto bene nonostante quest’anno in pochi giorni siano riusciti a scandalizzare e divertire allo stesso tempo il pubblico dei social con discorsi un po’ inusuali come lo sbiancamento anale, a suscitare polemiche con le accuse di omofobia a Enrico Silvestrin e a porsi una ...

Grande Fratello Vip – Silvia Provvedi si professa single - il fidanzato fuori dalla casa non ci sta : “sono innamorato” : Federico Chimirri parla della storia con Silvia Provvedi, la cantante si professa single dentro la casa del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi è single o no? La cantante del duo Le Donatella si è professata non fidanzata al Grande Fratello Vip, in cui è protagonista. Dopo un’estate sentimentalmente movimentata, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha deciso di partecipare insieme alla sorella Giulia al reality. A seguito delle ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

Panico al Grande Fratello Vip : Concorrente Vuole Abbandonare! : I coinquilini della casa del Grande Fratello Vip dopo la lunga diretta della prima puntata, sono andati a dormire a notte inoltrata, ma ad uno di questi, è accaduto qualcosa di sconvolgente, tanto che aveva deciso di abbandonare il reality show! Scopriamo che cosa è accaduto! Panico durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti dopo la prima diretta, sono andati a dormire alle sei del mattino. A quanto pare Ivan Cattaneo ha ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”. Il cantante ora è a rischio : Ventiquattro ore su ventiquattro con le telecamere puntate, dopo pochi giorni arriva il primo discusso caso che coinvolge un concorrente del Grande Fratello Vip. Al centro delle polemiche ci è finito Ivan Cattaneo, protagonista nella casa più spiata d’Italia di un vero e proprio scivolone. Nella caverna, luogo del reality riservato ad alcuni concorrenti, inizia una conversazione tra i partecipanti che presto trascende con una frase ...

Lory del Santo al Grande Fratello Vip/ Ultime notizie : "Assente a funerali figlio Loren - temeva esclusione" : Lory del Santo al Grande Fratello Vip 2018? Ultime notizie, l'ex direttore del Tg La7 Antonello Piroso: "Assente a funerali figlio Loren, temeva esclusione"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:45:00 GMT)

Grande Fratello VIP - Catteneo nella Casa : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla' : Ivan Cattaneo è il protagonista della prima "bufera" che si è abbattuta sulla terza edizione del Grande Fratello VIP; il cantante, parlando con i compagni d'avventura nella "Caverna", ha espresso un pensiero molto forte sulle donne. Sostenendo che dicendo "no" ad una donna le si fa più male che violentandola, l'uomo ha attirato su di sé sia le critiche degli altri inquilini che quelle della gente da Casa; c'è, infatti, chi chiede che siano presi ...

“Squalifica!”. Choc al Grande Fratello Vip. Scoppia il primo caso - molto brutto : chi rischia : Comincia il Grande Fratello Vip 3 ed è subito ‘caso’. E scatta subito il rischio ‘punizione’ per un concorrente che, per la verità, si è già fatto conoscere bene dagli altri inquilini e dal pubblico. È Ivan Cattaneo che, dopo essere uscito dalla doccia ha involontariamente fatto vedere qualcosa di troppo dall’accappatoio. Il cantante è stato relegato nella Caverna insieme a Francesco Monte, Jane ...

Scandalo al Grande Fratello Vip. Un concorrente : “Mi si è aperto l’accappatoio e si è visto tutto” Guarda la FOTO : Sono passate 48 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 3 e abbiamo già il primo Scandalo. Ieri sera dopo essersi L'articolo Scandalo al Grande Fratello Vip. Un concorrente: “Mi si è aperto l’accappatoio e si è visto tutto” Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 : cast - puntate e tutto quello che c'è da sapere : La terza edizione del reality show di Canale 5 va in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre. Conduce Ilary Blasi con...

Grande Fratello Vip 2018 - vincitore Francesco Monte per gli scommettitori : Con l'ingresso dei concorrenti nella casa e le prime nomination, parte ufficialmente la terza edizione del Grande Fratello Vip: sulla base delle valutazioni dei giorni scorsi e di quanto si è visto nel corso della diretta di ieri sera su Canale 5, gli analisti di Stanleybet.it confermano in cima alla lavagna Francesco Monte, favorito per la vittoria a 5,00.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, vincitore Francesco Monte per gli ...

Silvia Provvedi e Walter Nudo/ Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Chimirri : "Lei non è single" : Silvia Provvedi e Walter Nudo sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip 2018 ma a Mattino 5 si presenta Francesco Chimirri, il suo flirt estivo, con importanti rivelazioni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:27:00 GMT)

Polemica Lory Del Santo : 'Assente al funerale per paura di non andare al Grande Fratello' : Lory Del Santo questa settimana si è fatta coraggio e ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione il dramma personale che l'ha colpita, riguardante la morte del figlio di appena 19 anni. Un vero e proprio trauma per la showgirl che già diversi anni fa perse un altro figlio, Conor, avuto dal chitarrista Eric Clapton. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la Del Santo ammise che le sarebbe piaciuto poter partecipare alla nuova ...