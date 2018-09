Gran rifiuto | politico | di Torino | non è più Tempo di libri?

MiGranti - i vescovi : "No a clima di rabbia e rifiuto" : Roma, 19 lug. -, AdnKronos, - "Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far ...

MiGranti - i vescovi : “No a clima di rabbia e rifiuto” : Roma, 19 lug. – (AdnKronos) – “Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto”. ...