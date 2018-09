: Spiegare a Di Maio che Roma non è Parigi. Rapporto debito/Pil, FR 98%, ITA 132%. Spread: FR 32 punti, noi viaggiamo… - AnnalisaChirico : Spiegare a Di Maio che Roma non è Parigi. Rapporto debito/Pil, FR 98%, ITA 132%. Spread: FR 32 punti, noi viaggiamo… - marattin : Entro 48 ore deve essere presentato il Def, la cornice dei conti pubblici. Sul deficit 2019, Tria dice 1.6%, Conte… - fattoquotidiano : Mughini: “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” -

"Nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'Economia, Tria.Lo ha detto il vicepremier Di, a Bruxelles. "Sarà una manovra del popolo coraggiosa" dove "non ci si impicca a un numero o un altro", ha aggiunto. "Quel che non vogliamo fare è scrivere nel Def cose non vere", ha continuato. "Le cose si fanno o non si fanno. Ci sono delle divergenze da superare.E' inutile tirare acome".E poi "Il Cdm è oggi", "non ci sono rinvii" sul Def.Infine sul deficit:"Avremo modo di interloquire,a me non preoccupa Bruxelles".(Di giovedì 27 settembre 2018)