Google vuole migliorare la navigazione web | e Portals potrebbe essere la risposta

Google Mastercard - patto segreto per tracciare acquisti offline? Big G vuole sfidare Amazon : Google Mastercard , patto segreto per tracciare acquisti offline. La grave accusa della società di analisi finanziaria Bloomberg, che punta il dito contro Big-G

Google Voli vuole aiutarvi a risparmiare su voli ed hotel : Google voli vuole aiutare gli utenti a scoprire quando stanno pagando troppo per un biglietto aereo o per un hotel , così da aiutarli a risparmiare . L'articolo Google voli vuole aiutarvi a risparmiare su voli ed hotel proviene da TuttoAndroid.

CEO di Baidu « Google vuole tornare in Cina? Non ci spaventa - li batteremo» - : 'Le aziende tecnologiche cinesi hanno già preso l'iniziativa Il mondo intero sta copiando dalla Cina', ha scritto. Dopo che Google ha lasciato il Paese, Baidu ha assorbito la sua quota di mercato ...

Multe a Google - e poi? Come la Ue vuole spendere 100 miliardi in innovazione : Comunque vada, la maxi-multa a Google avrà un impatto immediato sull'Europa: i soldi. La sanzione da 4,3 miliardi di euro a Big G, se pagata, confluirà direttamente nel bilancio comunitario attraverso ...

Google vuole usare l’API Vulkan per il render della UI - ma dovermo attendere Android Q : Google ha già iniziato i lavori per l'implementazione dell'API Vulkan in Skia, il motore di rendering utilizzato per l'interfaccia di Android. L'articolo Google vuole usare l’API Vulkan per il render della UI, ma dovermo attendere Android Q proviene da TuttoAndroid.