Google compie 20 anni Video | perché si celebra oggi 27 settembre | doodle celebrativo e

Google compie 20 anni - la storia di Mountain View : ... dai programmi per navigare online con Chrome, al sistema operativo per dispositivi mobili Android che ha tagliato il traguardo dei 2 miliardi di dispositivi attivati nel mondo. E di recente, proprio ...

Google compie 20 anni e si rifà il look : Ad esempio, se dovessimo cercare un argomento relativo allo sport, le Activity Card ci mostreranno tutti i risultati cercati e visualizzati nell'ultimo periodo su quel determinato argomento. In ...

Google compie 20 anni - un doodle per festeggiare il compleanno : Milano (askanews) - Google festeggia 20 anni. Vent'anni di domande e risposte, nuove funzionalità e anche di doodle, compreso quello per festeggiare il suo compleanno che ripercorre la storia del motore di ricerca più usato al mondo attraverso le informazioni più cercate in questi 20 anni.Quando nel settembre del 1998 due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin progettarono Google e il sistema di indicizzazione PageRank che ...

Google compie 20 anni : ecco il doodle per il suo compleanno! [VIDEO] : Buon compleanno Google, oggi compie 20 anni: tanto è trascorso da quel 27 settembre 1998 in cui il noto motore di ricerca, che oggi è diventato molto di più, vedeva la luce in un garage della California, grazie al lungimirante lavoro di Larry Page e Sergey Brin. Il termine “Google” deriva da “googol“, utilizzato in matematica per indicare il numero 1 seguito da cento zeri. Per l’occasione, come ogni anno, anche oggi ...

Google CHROME COMPIE 10 ANNI E CAMBIA/ Le novità : investimenti sulla realtà aumentata : GOOGLE CHROME COMPIE 10 ANNI e CAMBIA, le novità: nuovo look con angoli smussati per il browser. Massima integrazione degli strumenti e innovazioni soprattutto per il mobile.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Ecco Chrome 69 - l'ultima versione del browser di Google che compie 10 anni : Arriva ancora di più lo stile grafico caratteristico del mondo di Google, cioè il 'material design': colori pieni, pantone, con angoli arrotondati. Tutto è più piatto e arrotondato, senza ombre o ...

20 cose che forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Google compie 20 anni. Ecco le 5 app che ancora non conosci : Google compie 20 anni e dal 4 settembre 1998 a oggi è diventato molto più che un motore di ricerca. Con i suoi numerosi servizi, dalle mappe alle email, ha raggiunto oltre un miliardo di persone. Eppure nell'ampia offerta di prodotti che ha messo a disposizione degli utenti ci sono ancora alcune app

Google - il motore di ricerca più utilizzato al mondo compie 20 anni tra progressi tecnologici e polemiche : Partito dal “Don’t be evil” e dal non volere pubblicità, fino a diventare il motore di ricerca più utilizzato al mondo: oggi, 4 settembre, Google compie vent’anni. Così popolare da creare il neologismo “to Google” – “googlare” – il raggio d’azione della società si è allargato a più settori: dalla gestione degli annunci pubblicitari all’editoria, dalle mappe ai video con YouTube, dai ...