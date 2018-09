Golf – Al via domani la 42ª Ryder Cup | è subito Molinari vs Woods

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Via alla 42ªCup:Francescocontro Tiger. Nei fourballs della prima giornata l’azzurro e Tommy Fleetwood affronteranno Tiger e Patrick Reed SaràFrancescocontro Tigernella prima giornata della 42ªCup iniziata ufficialmente con la suggestiva Cerimonia d’Apertura, dove sono sfilate le squadre di Europa e Stati Uniti in un bagno di folla, che ha anticipato l’entusiasmo e anche il tifo che ci saranno sul percorso de LeNational (28-30 settembre) a Parigi, per sostenere le due formazioni. Ventiquattro campioni in passarella, compresi i primi dieci nel world ranking, cosa mai accaduta nella storia della competizione, presentati dai due capitani, il danese Thomas Bjorn per i continentali e Jim Furyk per gli Stati Uniti, tra i quali Francesco(grandi applausi per lui), alla sua terzaCup, dopo le due ...