Gol Caputo | l’Empoli pareggia dal dischetto VIDEO

(Di giovedì 27 settembre 2018) Gol– L'Empoli riesce are contro il Milan. Romagnoli combina un pasticcio in uscita regalando la palla a Mchelidze, che sposta la palla e viene atterrato in area. Dalsi presentae non sbaglia, firmando il terzo gol personale in questo campionato. Altro calo di tensione fatale al Milan. GOALégalise sur pénalty pour Empoli ! #EmpoliMilan 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/nEGiXsAvW3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 27 settembre 2018