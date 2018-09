Gli studenti di tutto il mondo protestano per un’università migliore : Dal Messico allo Sri Lanka le nuove generazioni si sentono frustrate per la mancanza di prospettive dopo la laurea e sono sommerse dai debiti. Leggi

Spotify Premium per Gli studenti : 0.99 euro per 3 mesi in promo : Spotify versione Premium è in offerta a tempo limitata per tutti gli Studenti italiani maggiorenni (dalle superiori in su) che possono provare il servizio a 0.99 euro per i primi 3 mesi: i dettagli.Oggi il servizio di streaming musicale Spotify ha esternalizzato sul proprio sito ufficiale un offerta dedicata a tutti gli Studenti Italiani che in questo momento sono inscritti ad un istituito superiore o ad un università, ed abbiano compiuto i 18 ...

Bassano : scrive messaggio disperato sul muro del liceo - tutti Gli studenti gli rispondono : "There’s nowhere for me to be" (in italiano: "non c'è alcun posto per me"): è questa la frase che è apparsa sui muri del liceo Gian Battista Brocchi, in Viale XI Febbraio, 65 a Bassano del Grappa (comune in provincia di Vicenza). tutti l'hanno notata. Anche il preside dell'Istituto che, invece di arrabbiarsi per il muro imbrattato, ha provato a coinvolgere tutte le classi della sua scuola per dare un senso - e delle risposte - a quelle parole ...

Spotify Premium - offerta per studenti a soli 0 - 99 euro al mese - Info e dettaGli Spotify For Students : Spotify Premium, offerta per studenti a soli 0,99 euro al mese Spotify Premium, offerta per studenti a soli 0,99 euro al mese - Info e dettagli Spotify For Students Spotify punta con decisione sul ...

Quei disegni senza colori deGli studenti testimoni : Gli alunni delle scuole di Certosa, Sampierdarena e Campomorone portano forti i segni della tragedia

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A Messina - la nota congiunta dei Giovani democratici - Federazione deGli studenti e Rete deGli studenti ... : Il grave ritardo della messa a norma delle nostre scuole dimostra la scarsa considerazione che ha la politica per la SICUREZZA degli studenti e di chi lavora quotidianamente al nostro fianco, ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per Gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Mobilità dolce per Gli studenti - entusiasmo per la giornata senza macchine : Il ' campus studentesto sperimentale ' è stato allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE E SCERBATURA : CONSIGliERI M5S - A RISCHIO STUDENTI PER MANCATI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE SCUOLE. AMMINISTRAZIONE ... : "E' stato corretto da parte della giunta comunale sollevare la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, ma sarebbe altrettanto opportuno occuparsi della salvaguardia degli alunni nei ...

Rientro a scuola - il saluto del sindaco Bernardini aGli studenti del territorio di Bibbiena : "Il Rientro a scuola è qualcosa di importante che deve coinvolgere tutta la comunità. La scuola è un faro acceso, un collante, un luogo dove si crescono speranze". Il sindaco Daniele Bernardini ha ...

Venezuela - è fuga dalle scuole a causa di fame ed emigrazione. Nel 2017 - calo del 40% di studenti neGli istituti privati : Sono più di sette milioni gli alunni e studenti che dovrebbero tornare sui banchi di scuola in Venezuela tra il 18 settembre e 1 ottobre. Ma, se le cose andranno come lo scorso anno scolastico, è possibile che molti non lo facciano, per via della crisi e del massiccio esodo migratorio dei Venezuelani verso i paesi latinoamericani vicini. Secondo l’Associazione nazionale degli istituti di istruzione privata, nell’ultimo anno più della ...

Biomedicina - nasce il Liceo a “curvatura biomedica” : il 98% deGli studenti passa il test di Medicina a numero chiuso - boom di iscrizioni : Il nuovo Liceo a “curvatura biomedica” diventa realtà in tutt’Italia: al Miur è stato presentato il “Percorso Nazionale di BioMedicina” ai licei classici e scientifici individuati da un apposito Bando Pubblico che coinvolgerà circa 80 istituti superiori distribuiti in altrettante Province rappresentative di tutte le Regioni italiane. La scuola capofila del progetto è il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio ...

Biomedicina - nasce il Liceo a “curvatura biomedica” : il 98% deGli studenti passa il test di Medicina a numero chiuso - boom di iscrizioni : Il nuovo Liceo a “curvatura biomedica” diventa realtà in tutt’Italia: al Miur è stato presentato il “Percorso Nazionale di BioMedicina” ai licei classici e scientifici individuati da un apposito Bando Pubblico che coinvolgerà circa 80 istituti superiori distribuiti in altrettante Province rappresentative di tutte le Regioni italiane. La scuola capofila del progetto è il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio ...

Si fingono carabinieri per derubare Gli studenti - arrestati da quelli veri : L'episodio tra Fossalta di Piave e San Donà. I ragazzi hanno raccontato tutto alla vicepreside che era proprio con il comandante dei carabinieri per programmare un servizio anti-droga