Gli Scoppiati | Fabrizio Colica e Tommy Kuti Arrivano secondi | le Mannequin all' attacco

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I Ridanciani/ Pechino Express 2018 : prima tappa in simbiosi con Gli Scoppiati : Paola Caruso e Tommaso Zorzi sono I Ridanciani a Pechino Express : nella prima parte del gioco dovranno gareggiare in simbiosi con gli Scoppiati . Come se la caveranno?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:41:00 GMT)

Pechino Express 2018 riparte daGli Scoppiati e senza eliminati : anticipazioni 27 settembre : Seconda tappa e seconda eliminazione per Pechino Express 2018? Sembra proprio di no visto che il pubblico di Rai2 sa bene che nella prima puntata non ci sono state coppie eliminate e anche oggi dovrebbe essere così, almeno secondo le ultime anticipazioni. Le coppie da 8 sono rimaste in 7: dopo gli infortuni di Claudio Colica de Le Coliche e Mirko Frezza de I Poeti, si è formato la coppia de Gli Scoppiati con Fabrizio Colica e Tommy Kuti. ...