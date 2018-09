Gli nega l' amicizia su Facebook e la sfregia | rischia 4 anni di carcere

Frosinone a secco dopo 6 partite. EguaGliato il record negativo del Catania 1970-71 : Con il 4-0 dell'Olimpico il Frosinone di Moreno Longo entra nella storia della Serie A con una statistica che certifica il suo inizio da incubo: zero gol realizzati nelle prime 6 giornate. Il digiuno ...

Calzature : vendite in calo. Enrico Bracalente : guardare aGli errori del passato per invertire il trend negativo : In un mondo globalizzato le piccole aziende devono necessariamente fare squadra ed aggregarsi. A questo avrebbero dovuto pensare le nostre Associazioni di categoria che, tanto per usare un eufemismo, ...

World University Rankings - miGliorano le italiane : 3 new entry e 3 nelle prime 200. “Ma in Ue effetti negativi da ultradestra” : Sono 43 le università italiane presenti nell’edizione 2019 del prestigioso World University Rankings pubblicato dalla rivista inglese Times Higher Education, tre in più rispetto allo scorso anno. E tre sono anche gli atenei del nostro Paese che entrano a far parte delle migliori 200 università di tutto il mondo. Alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, quest’anno si aggiunge, infatti, anche l’Università di ...

Aquarius - la Francia nega lo sbarco a MarsiGlia della nave con 58 migranti E attacca l'Italia : «Apra i suoi porti» : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l'Italia in quanto porto più vicino e ...

In arrivo aggiornamento Destiny 2 I Rinnegati - miGliorati fucili da cecchino : Dopo aver compiuto un ottimo debutto, Destiny 2 I Rinnegati continua a far parlare di sé ancora una volta a riguardo delle armi. Proprio le armi sembrano essere al centro di discussioni e polemiche: l'ultimo caso è quello del Simulatore Dormiente, un fucile considerato troppo potente da una vasta schiera di giocatori, che Bungie ha deciso di depotenziare in seguito alle lamentele. Sembra che a breve Destiny 2 I Rinnegati non vedrà armi ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : Gli Stati Uniti piegano il Senegal. Tutto facile per Francia e Canada. Ok Australia e Spagna : Sono cominciati i Mondiali 2018 di Basket femminile a Tenerife. In campo tutte le squadre in questa prima giornata e c’era sicuramente grande attesa per l’esordio della corazzata Stati Uniti. Le americane si sono imposte per 87-67 contro il Senegal grazie sopratTutto ai 19 punti di Elena Delle Donne. Nello stesso girone successo fondamentale in chiave qualificazione per la Cina, che supera di misura la Lettonia (64-61), in un finale ...

Il protezionismo commerciale deGli Usa esercita influenza negativa sulla crescita economica della Germania - secondo un think tank tedesco : ...globale provocata dal protezionismo commerciale degli Usa eserciterà una notevole influenza negativa sulla crescita economica tedesca.Il rapporto ha ridotto le stime di crescita dell'economia tedesca ...

Truffe - record negativo a Bergamo : un opuscolo per Gli anziani : Le modalità si ripetono sempre. C'è chi riesce a farsi aprire la porta dagli anziani raccontando che c'è una fuga di gas e dev'essere controllato ogni angolo di casa, così può mettere le mani nei ...

Vicofaro - chiudere il centro di accoGlienza di don Biancalani significa negare il dialogo : di Marco Aime e Adriano Favole* Pistoia è stata la capitale italiana della cultura nel 2017. La cultura è sinonimo di mutamento, di trasformazione continua, di incontri, dialoghi e scambi. In questi ultimi anni abbiamo avuto occasione di frequentare spesso Pistoia: ci è apparsa una città dinamica, ricca di associazioni e iniziative, aperta. Non è stato difficile, per due estranei quali eravamo, intrecciare amicizie e collaborazioni. Eppure, ...

Tar Campania nega a diplomati AFAM partecipazione al transitorio per Gli abilitati : Una recente ordinanza del Tar Campania rimescola completamente le carte sulla questione della partecipazione al concorso riservato agli abilitati. Lo fa escludendo da questa possibilità un gruppo di diplomati AFAM che invocavano l’equipollenza del titolo in quanto impossibilitati ad abilitarsi per la mancanza gli adeguati percorsi formativi. L’ordinanza del Tar Campania si inserisce nell’ acceso dibattito della presunta ...

Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa deGli uragani : Sostiene che ci sia stato un complotto "dei Democratici", per gonfiare il numero delle persone morte The post Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli uragani appeared first on Il Post.

Bari - il Comune nega l’accesso al San Nicola ai consiGlieri : “Volevamo verificarne lo stato” : La consigliera del Comune di Bari, nonché candidata sindaco indipendente, Irma Melini (Gruppo Misto), non ha potuto effettuare il sopralluogo al “San Nicola” per verificarne le condizioni a pochi giorni dall’inizio del campionato: “Trovo alquanto grave che il Comune di Bari stia negando l’accesso allo Stadio San Nicola, attualmente gestito dal Comune, a dei consiglieri comunali che hanno regolarmente ...