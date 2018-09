Giuseppe Conte ad Assisi per la festa di San Francesco

Augusto Minzolini a Omnibus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite : Ha parlato di sovranismo e populismo, ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella gestione dei migranti del Mediterraneo e ha detto che anche l'ONU dovrà sapersi riformare The post Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

Gene Gnocchi a Conte : “Giuseppe - fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” : Gene Gnocchi, nella consueta copertina satirica a DiMartedì, in onda su La7, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Fai i casting per l’Isola dei famosi, così diventi portavoce di Casalino”. L'articolo Gene Gnocchi a Conte: “Giuseppe, fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Giuseppe Conte : La crescita economica ci spetta di diritto : Con la Manovra porteremo benefici al Paese. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non si sbilancia sul rapporto deficit/pil: L'ultimo giorno conoscerete il numero finale. Per Conte la Manovra sara' orientata a liberare la crescita. Al ragioniere generale Daniele Franco il premier ha ribadito la fiducia dell'esecutivo. Con l'aumento dell'indebitamento netto, disponibili 17 miliardi in più per evitare l'aumento dell'Iva ...

Giuseppe Conte - la figuraccia devastante : sputtanato da Giovanni Tria - cosa spunta dal decreto Genova : Prima clamorosa rottura tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Motivo: non la manovra, ma pur sempre i soldi, quelli necessari all'attuazione del tanto atteso decreto Genova . Nel testo presentato dal ministro delle Infrastrutture Danilo ...

DOPING - Giuseppe ROSSI POSITIVO : CHIESTO UN ANNO DI SQUALIFICA/ Sostanza contenuta nei colliri - ma lui nega : La Procura ha CHIESTO un ANNO di SQUALIFICA per GIUSEPPE ROSSI, trovato POSITIVO a un controllo antiDOPING lo scorso maggio. Pepito è attualmente svincolato dopo i sei mesi con il Genoa(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:23:00 GMT)

Giuseppe Conte - il retroscena : si è stufato delle sparate di Luigi Di Maio : Ieri non è uscito nulla di nuovo dal vertice a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte Conte , il ministro dell' Economia, Giovanni Tria , degli Affari europei, Paolo Savona , e dei Rapporti con ...

Dario Ballantini è Giuseppe Conte / Foto - il noto imitatore sarà il Premier (Striscia la Notizia) : Dario Ballantini è Giuseppe Conte, Foto: il noto artista/trasformista per la prima volta interpreterà il Presidente del Consiglio per la prima volta a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Vittorio Feltri demolisce Giuseppe Conte : 'Signor zero - serve un miracolo di Padre Pio' : Conte ha deciso di compiere il passo più importante della sua esistenza. Dato che non è riuscito a combinare niente quale presidente del Consiglio, ha pensato bene di rivolgersi a Padre Pio nella ...

Lentini - il sindaco Saverio Bosco a Giuseppe Conte : 'Rateizzare il debito del Comune - come la Lega' : Saverio Bosco , sindaco Pd di Lentini, nel siracusano, rivendica un trattamento 'alla Matteo Salvini ' e chiede di rateizzare il debito dei suoi concittadini . Una provocazione che si è però ...

Giuseppe Conte e il concorso in Sapienza - L’Espresso : “Doveva giudicarlo chi l’aveva già scelto in un arbitrato milionario” : Il presidente della commissione che avrebbe dovuto giudicare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il trasferimento da docente all’università La Sapienza a Roma era anche chi aveva già indicato il capo del governo (prima che lo fosse) presidente di un arbitrato milionario a Milano. A scriverlo sul numero di domenica de L’Espresso sono i giornalisti d’inchiesta Emanuele Fittipaldi e Federico Marconi che – si legge ...

Striscia la notizia - Dario Ballantini si cimenterà con una clamorosa imitazione del premier Giuseppe Conte : 'Abbiamo di nuovo un governo che offre molti spunti, penso che cominceremo proprio con Ballantini che fa il presidente del Consiglio, di cui ora mi sfugge il nome...'. Ad annunciarlo è lo stesso ...

Se Rocco Casalino guadagna più del suo capo Giuseppe Conte : Rocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoNon sarebbe una notizia, se non si trattasse dei francescanissimi 5 Stelle. Rocco Casalino, capo ufficio stampa e portavoce di Giuseppe Conte, guadagna circa 14 mila euro al mese (169 l’anno). Più del suo «capo», che non essendo deputato o senatore si ferma alla «modica» ...

Ponte Morandi - per Danilo Toninelli arrivano le prime accuse grilline : il suo destino appeso a Giuseppe Conte : Se Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato dichiarato, dagli stessi leghisti, 'bravissimo a gestire l'emergenza del Ponte Morandi', ad oggi qualcosa sembra cambiato.