GISELE BUNDCHEN HA PENSATO AL SUICIDIO La mia storia con Leonardo DiCaprio

GISELE Bündchen : "Ho sofferto di attacchi di panico. A volte ho pensato al suicidio" : A volte anche le top model piangono. Gisele Bündchen, una delle più grandi e famose, ha rivelato nel suo nuovo libro Lessons: My Path to a Meaningful Lifedi aver sofferto per molto tempo di attacchi di panico, arrivando a meditare il suicidio.La modella aveva già affrontato l'argomento in una precedente intervista al settimanale People, rivelando come gli attacchi siano cominciati nel 2003, dopo essere diventata una delle ...

GISELE Bündchen a settembre sulla cover di Vanity Fair : Modella di straordinario successo, Gisele ha scelto di non chiudersi nel mondo della moda. «Io non sono una modella, quello è un lavoro», ha spiegato, «una parte della mia carriera: mi ha permesso di vedere il mondo e di guadagnare bene, ma non mi ci sono mai identificata». Se n’è andata di casa a 14 anni per volare in Giappone, a 16 viveva a New York in un appartamento per fotomodelle. «Non è stato un problema così presto, sapevo già badare a ...