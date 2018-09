Gino Paoli contro il Ministro Toninelli | “E’ un cretino”

Ponte Morandi - Gino Paoli su Toninelli : “È un cretino - il suo progetto è una stronzata” : “È una stronzata“. Non usa giri di parole Gino Paoli, commentando la proposta del ministro Danilo Toninelli di ricostruire il Ponte Morandi come Ponte multilivello, con ristoranti, negozi e altre attività. “Col Ponte sopra la testa deve essere proprio piacevole, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio”, ha detto alla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora. E ancora: “Quando uno si ...

Gino Paoli contro Toninelli/ “L'idea di un ponte vivibile a Genova è una str...” : Gino Paoli al programma radiofonico Un giorno da pecora boccia senza riserva il progetto del nuovo ponte di Genova presentato dal ministro Toninelli, ecco cosa ha detto(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:14:00 GMT)

Gino Paoli : "Toninelli? L'idea di un ponte vivibile è una stronzata. Bisogna essere cretino per entrare in competizione con Renzo Piano" : Un genovese d'eccezione contro il ministro Toninelli. Intervistato da Rai Radio 1, Gino Paoli si scaglia contro L'idea di "ponte vivibile", con ristoranti, negozi e altre attività, accennata dall'esponente 5 stelle in un'intervista. "Si, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio...", ha dichiarato Paoli prima di affondare il colpo: "È una stronzata. Quando uno si mette in competizione col più ...

Buon compleanno Gino Paoli - Bruce Springsteen - Paolo Rossi… : Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen, Paolo Rossi… …Julio Iglesias, Vittoria Ronchey, Sergio Brighenti, Alberto Asor Rosa, Walter Maestosi, Massimo Luigi Salvadori, Rosario Priore, Maria Pia di Meo, Luis Durnwalder, Gerlando Gatto, Cherie Blair, Giovanni Lombardo Radice, Raffaele Baldassarre, Tinì Cansino, Gianpiero dalla Zuanna, Carlo Sabatini, Enzo Raisi, Daniele Farina, Josefa Idem, Martina Nardi, Matteo Bragantini, Fabio Simplicio, ...

Gino Paoli/ "Lucio Dalla? Un gran contaballe" (Lucio!) : Gino Paoli ricorderà l'amico Lucio Dalla in occasione del concerto-omaggio "Lucio!" in onda questa sera, venerdì 31 agosto, su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:55:00 GMT)

Gino PAOLI/ “Rimasi folgorato da Lucio - una sorta di elfo con una genialità e talento naturali” (Lucio!) : GINO PAOLI ricorderà l'amico Lucio Dalla in occasione del concerto-omaggio "Lucio!" in onda questa sera, venerdì 31 agosto, su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Sandrelli - Vanoni e le altre. Gino Paoli - che non sa cancellare le donne che ha amato : In questa storia ci sono (almeno) due mogli, (almeno) due amanti. E quattro figli, avuti da tre donne diverse. Gino Paoli, 84 anni il prossimo 23 settembre, sostiene (l’ha dichiarato a Vanity Fair allo scoccare degli 80): «Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?». Un assioma che il cantautore genovese (nonostante la nascita in ...

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Gino Paoli organizza un concerto per Genova : “Raccogliere soldi serve sempre. Più fatti - meno parole” : “Le polemiche non servono a nulla“, dopo “tutta la passione che si è scatenata, ci si dimenticherà di tutto” e “per questo sto pensando che bisognerà fare qualcosa”. Il cantautore Gino Paoli, genovese, intervistato dal Messaggero, vuole organizzare un concerto, “come quello che feci dopo l’alluvione di quattro anni fa. Vennero tutti, Renato Zero, Renzo Arbore, Ornella Vanoni. Se chiamassi di nuovo, penso ...

Crollo ponte : Gino Paoli - organizzerò un concerto per Genova : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gino Paoli : "Presto ci si dimenticherà di tutto. Ma i genovesi sono solidali. Organizzerò un concerto come per l'alluvione" : "Le polemiche non servono a nulla", dopo "tutta la passione che si è scatenata, ci si dimenticherà di tutto" e "per questo sto pensando che bisognerà fare qualcosa". Il cantautore Gino Paoli, genovese, intervistato dal Messaggero, vuole organizzare un concerto, "come quello che feci dopo l'alluvione di quattro anni fa. Vennero tutti, Renato Zero, Renzo Arbore, Ornella Vanoni. Se chiamassi di nuovo, penso che succederebbe la ...

Gino Paoli cade e si fa male : stop a tutti i concerti : Gino Paoli annulla tutti i suoi impegni fino al 15 settembre. Il cantante deve sospendere tutti i concerti a causa di un infortunio che lo costringerà al riposo per alcune settimane. A comunicarlo con ...

Infortunio per Gino Paoli - stop a concerti : Il cantante è stato costretto ad annullare le date dei prossimi appuntamenti per una caduta che ha reso necessario il riposo

Gino Paoli annulla i concerti : info sul rimborso dei biglietti già acquistati : Gino Paoli annulla i concerti in programma per il prossimo mese. La notizia è giunta nelle scorse ore e annuncia la cancellazione dei concerti e di ogni altra attività live in programma per Gino Paoli entro il prossimo 15 settembre. Gino Paoli annulla i concerti a causa di un infortunio in seguito al quale è necessario che osservi "un periodo di riposo di alcune settimane". Lo comunica il management confermando la cancellazione anche dello ...