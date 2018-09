Giancarlo Giorgetti | una vita tra due litiganti

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti annuncia : “Entro venerdì ci sarà un punto definitivo” : Il Governo è pronto a prendere una posizione definitiva sulla candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione della Barcolana, ha dichiarato, come riportato dall’Ansa, che “Domani ci sarà un Consiglio dei ministri e penso che entro venerdì un punto definitivo ci sarà“. Secondo Giorgetti il progetto Milano-Cortina è realizzabile ...

Giancarlo Giorgetti - la rivolta dei grillini contro il leghista : 'Ci sta sabotando' : ... 'Che cosa c'è da sorprendersi? - dice con il solito realismo - È il gioco delle parti, il ministro dell'Economia dice sempre di no'.

Giancarlo Giorgetti - lo sfogo sul decreto Genova e Autostrade : 'Qualcuno spieghi il diritto ai grillini' : Mentre i grillini vanno allo scontro diretto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, oltre a tutti quei dirigenti del Mef che frenano sulle pretese in bilancio pentastellate, i leghisti vivono con soddisfazione i progressi raggiunti con il decreto migranti e ...

Giancarlo Giorgetti : "Casalino? Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" : "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno" . Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, usa queste parole da Varenna per rispondere a una domanda su un audio in cui si sente Rocco Casalino, portavoce di Conte, affermare: "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia".Il ...

Rocco Casalino zittito da Giancarlo Giorgetti : 'Lui non ha il potere di cacciare nessuno' : ... l'intercettazione in cui Rocco Casalino , con un linguaggio che gli causerebbe l'espulsione se stesse ancora nella casa del Grande Fratello, dice che i tecnici del ministero dell'Economia devono ...

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Giancarlo Giorgetti sulla manovra : "Sforare il 2% ma con proposte serie" : "Si può arrivare anche allo sforamento del 2% ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) a Otto e mezzo. Di Maio ha precisato che sarà necessario "attingere un po' dal deficit per realizzare le promesse elettorali. Su questo punto Giorgetti afferma: "Si può sforare solo con proposte serie e credibili perché i ...

Giancarlo Giorgetti zittisce Luigi Di Maio : 'Il ministro Giovanni Tria non corre alcun rischio' : Le Olimpiadi invernali 2026 quasi impallinate dagli alleati grillini, la manovra ancora in alto mare, il vicepremier Luigi Di Maio che minaccia il collega all 'Economia Giovanni Tria . Giancarlo Giorgetti , il 'gianni letta' del governo giallo-verde, s'è trovato nelle ultime ore un bel po' di rogne sulla scrivania. Ma, ripreso dal quotidiano La Repubblica , ...

Olimpiadi invernali - Giancarlo Giorgetti cancella la candidatura dell'Italia : 'Mio fallimento - è morta qui' : Salta il banco sulle Olimpiadi invernali del 2026. La possibile candidatura dell'Italia è saltata secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti : 'La posizione del ...

Giancarlo Giorgetti : “La proposta per le Olimpiadi del 2026 è morta qui” : “Io ritengo che una cosa così importante come la candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città” e poi: “Per questo il governo non ritiene che una candidatura così come formulata possa avere ulteriore corso. Questo tipo di proposta non ha sostegno del governo, è morta”. Parole davvero di sconforto quelle di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del ...

Olimpiadi invernali 2026 - lettera di Giuseppe Sala a Giancarlo Giorgetti : Milano prima di tutto : Quindi la posizione di Milano è che se il governo farà una scelta politica, per non creare tensioni al proprio interno, poi dovrà essere lui stesso a prendersi in toto la responsabilità ...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Questa è una candidatura dell’Italia - non di una singola città” : Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina. L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo ...

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...