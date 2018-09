GF Vip 3 | Lory Del Santo non ha partecipato al funerale del figlio

Lory del Santo al Grande Fratello Vip/ Ultime notizie : "Assente a funerali figlio Loren - temeva esclusione" : Lory del Santo al Grande Fratello Vip 2018? Ultime notizie, l'ex direttore del Tg La7 Antonello Piroso: "Assente a funerali figlio Loren, temeva esclusione"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:45:00 GMT)

Cristiano Malgioglio : "Lory Del Santo non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip" : "Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip". Ne è convinto Cristiano Malgioglio, che intervistato dal settimanale Chi, si è detto nettamente contrario alla possibilità che la showgirl partecipi al reality di Canale 5 dopo il grave lutto del figlio. Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini. In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha ...

Cristiano Malgioglio : “Lory Del Santo al GF Vip? Non è una terapia” : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: Malgioglio è contrario Lory Del Santo entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3 lunedì prossimo, dopo aver confermato la sua presenza a Verissimo. La decisione della regista di The Lady ha lasciato però senza parole Cristiano Malgioglio, il quale sulla rivista Chi ha esposto le sue ragioni per cui la sua amica Lory non dovrebbe far parte del cast della terza edizione del reality condotto da Ilary ...

Cristiano Malgioglio : “Lory Del Santo non dovrebbe entrare al GF Vip” : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip dopo la morte del figlio Loren: Cristiano Malgioglio non approva L’intervista di Lory Del Santo a Verissimo ha decisamente scosso il pubblico di Canale 5 sabato scorso. La showgirl, infatti, ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per raccontare la drammatica morte del figlio Loren che, quest’estate, si […] L'articolo Cristiano Malgioglio: “Lory Del Santo non dovrebbe entrare al GF ...

Lory del Santo entra al GF Vip - ma non va ai funerali del figlio suicida : Lory Del Santo è al centro di polemiche dopo la sua decisione di partecipare al GF VIP in seguito al suicidio del figlio . Ora a scatenare ancora di più polemiche è stata la sua assenza ai funerali ...

Lory Del Santo - ecco perché non è ancora entrata al GF Vip. Quella strana voce… : È uno dei momenti più attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip (dopo l’entrata di Francesco Monte, considerando l’ultima volta in cui era stato tra quelle mura). Parliamo naturalmente del primo giorno di Lory Del Santo nella casa più spiata d’Italia. L’attesa per la prima puntata del Grande Fratello Vip era per molti concentrata proprio su cosa avrebbe fatto la Del Santo. La showgirl aveva annunciato a Verissimo di voler ...

GfVip3 : è subito show ma Ilary Blasi tace su Lory Del Santo : La prima puntata del GfVip3, condotto da Ilary Blasi su Canale 5 con la partecipazione di Alfonso Signorini, non regala emozioni e colpi di scena, per quelli bisognerà attendere che i caratteri dei ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - il verdetto su Lory Del Santo sarà svelato stasera : Tra poco andra' in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle Anticipazioni ufficiali [VIDEO], scopriremo se Lory Del Santo entrera' a far parte del cast o meno. La donna, giorni fa, ha scatenato un polverone mediatico a causa della sua voglia di prendere parte al Reality Show nonostante la tragedia avvenuta un mese fa riguardante il suicidio di suo figlio. Ebbene, stasera Ilary Blasi svelera' il verdetto finale in merito alla ...