Germania | Merkel va ko sul capogruppo Cdu-Csu a Bundestag Giornali la mollano | “Sempre

Germania : portavoce - Merkel non chiederà la fiducia

Germania - impazza l'ultradestra AFD supera i socialisti. Merkel ko : Se il Sovranismo continua a crescere in Italia e in tutta Europa, in Germania impazza invece direttamente l'ultradestra. Un sondaggio della Infratest attesta infatti che, se il Paese governato da Angela Merkel si presentasse oggi stesso alle urne, la CDU risulterebbe ancora il primo partito ma al secondo posto si piazzerebbe Segui su affaritaliani.it

Merkel vuol lasciare la Germania per guidare la Commissione europea : In ambienti vicini al governo di Berlino si mette in dubbio, per la prima volta in modo significativo, la permanenza di Angela Merkel a capo del governo tedesco per l’intera legislatura. Fonti informate ritengono che la cancelliera possa decidere nel prossimo semestre di uscire di scena, per rientrare nel gioco delle nomine europee...