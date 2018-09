' George Michael voleva morire in maniera violenta' | la rivelazione del fidanzato storico

Quello per George Michael (e gli altri) : quando l’amore resiste oltre la morte : George MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge MichaelGeorge Michael«Tutto Quello che voleva era morire. Ha tentato di suicidarsi quattro volte». Il parrucchiere Fadi ...

George Michael/ L'ex compagno : “Ha tentato il suicidio 4 volte. Un giorno si pugnalò” : Fadi Fawaz, compagno di George Michael, parla degli ultimi anni del cantante. "Ogni mattina avevo paura di trovarlo morto", poi quel giorno è arrivato...(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:29:00 GMT)

Robbie Williams : 'Non sono omosessuale - ma per George Michael lo sarei stato un po'' : Durante lo show di chiusura delle sfilate di Emporio Armani, Robbie Williams ricorda l'amico George Michael: «Non sono omosessuale, ma per George Michale un po' lo sarei stato. Mi manchi" ha detto ...

La rabbia furiosa dell’ex di George Michael escluso dall’eredità : Non c’è pace per George Michael, nemmeno a un anno e mezzo dalla morte. Fadi Fawaz, suo ultimo compagno di vita, che trovò il corpo senza vita della popstar il 26 dicembre 2016, è infatti furibondo e si sfoga senza mezzi termini sui social: «George, ti odio». Secondo quanto raccontato dal cugino dell’artista, Andros Georgiou, ai tabloid inglesi, la rabbia dell’uomo è stata scatenata dall’apertura del testamento del ...

Nel testamento di George Michael nessuna eredità per il compagno Fadi Fawaz : Sono ormai trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di George Michael, ma le sue ultime volontà testamentarie sono state rese note soltanto adesso. A fare notizia il fatto che l'artista non ha voluto lasciare nulla al compagno Fadi Fawaz, che ora pare pronto a contestarne le ultime volontà.Il 25 dicembre 2016 George Michael venne ritrovato senza vita nel suo letto proprio da Fadi Fawaz, a cui era legato da una relazione di alti e ...

Elton John ricorda George Michael : "Ho provato ad aiutarlo - ma lui non ha voluto. Da ex tossicodipendente lo capisco" : A più di un anno dalla morte di George Michael, Elton John ricorda i numerosi tentativi fatti per aiutare l'amico a superare i problemi di droga. "Ho cercato di sostenerlo, ma non puoi sostenere chi non vuole aiutare se stesso", ha dichiarato a Channel 4 News. E ha aggiunto: "Ci ho provato più volte, ma fu tutto inutile. Capisco la reazione di George, anche io mi comportavo così quando ero tossicodipendente. Ci sono passato. ...